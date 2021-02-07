ÖZGÜN HABERLER

Marmara için ‘fırtına' uyarısı: Önümüzdeki 5 gün havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde rüzgar hızının 50-90 arasında olabileceğini belirtti.

Meteroroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. Peki önümüzdeki 5 gün İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul hava ve diğer illere dair hava tahmitleri.

Haber Merkezi DHA
5 günlük hava durumu

5 günlük hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Osmaniye, Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu’da kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU

5 GÜNLÜK İL İL HAVA DURUMU

MARMARA'YA FIRTINA UYARISI

Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli fırtınanın etkili olacağını bildirerek, vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde kuvvetli fırtınanın etkili olacağı bildirildi. Fırtınanın saatteki hızının İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevresinde 50-70 kilometreye, Marmara’nın batısında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ile çevresinde ise 60-90 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteroroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksaklık yaşanabileceğini kaydetti.

YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18

Ev almak isteyenlere müjde: TOKİ’den 41 ilde ucuz konut
Ev almak isteyenlere müjde: TOKİ’den 41 ilde ucuz konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 25 yaşını dolduran tüm vatandaşlar için 41 ilde konut başvurularının başladığını bildirdi. Peki TOKİ'den nasıl ev sahibi olunur? Konut başvurusu nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin detayları...TOKİ'den yapılan açıklamada 2021 yılı konut başvurularının başladığı ve 41 şehirde vatandaşların ucuza ev sahibi yapılacağına yer verildi.TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek.TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu TOKİ'den konut alımı için başvuru şartları T.C. vatandaşı olması,Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması(Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),TOKİ 74 adet konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi yaptıracak[[ 07.02.2021 12:53 ]] Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)Gelir şartları nasıl olmalı?TOKİ tarafından yapılan açıklamada gelir şartına şu şekilde yer verildi: Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.), Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.TOKİ'den vatandaşlara tapu uyarısı: Son 30 gün

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sinek küçüktür ama mide bulandırır
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
        Çok yakında!
        FLAŞ

        #title#

        #spot#
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.