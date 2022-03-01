Maske zorunluluğu kalktı mı? Bakan Koca'dan açıklama!

Koronasvirüs salgınında aşılama işlemleri başlamadan önce bulaş hızını azaltmak ve koronavirüsün olumsuz etkilerini önlemek için uygulanan tedbirlerden biri de maske zorunluluğuydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske zorunluluğu ile ilgili kararın Bilim Kurulu toplantısında yeniden ele alınacağını açıklayınca maske yasağı konusu araştırılmaya başladı.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Maske zorunluluğunun bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda kaldırılmasının ardından gözler Türkiye’deki uygulamanın değişip değişmeyeceğine çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını ilişkin açıklamanın geçtiğimiz hafta yapılacağını duyurmuştu. Bakan Koca toplantının 2 Mart'a alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere.' açıklamasında bulundu.

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