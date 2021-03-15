Mayasante İzmir – Dr. Osman Baş - Fransız Askısı Nasıl Yapılıyor?

Fransa’da geliştirilen ve ameliyatsız bir yüz germe tekniği olan İzmir Fransız askısı uygulamaları son dönemlerde oldukça popüler bir hal almıştır. İçi polyester dış yüzeyi ise silikon malzemeden üretilmiş esnek ipler kullanılarak uygulama yapılmaktadır. Cildin gerdirilmesi işlemi olup lokal anestezi kullanılarak bir saat içerisinde tamamlanır. İpler deri altından yerleştirilerek dikişe ihtiyaç duyulmadan tamamlanan güvenilir bir operasyondur.

Mayasante İzmir Dr. Osman Baş Kimdir?

10.03.1962 İzmir doğumlu. İlk , orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladıktan sonra 1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılına kadar İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekimlik hizmeti yaptı. Aynı dönemde özel kliniğinde hizmet verdi. 2004 yılında Sağlık Bakanlığı onaylı Medikal Estetik Uygulama Sertifika Programını ve Hipnoz Uygulama Sertifika Programını (Yeditepe Üniversitesi) tamamlamıştır . 2004 tarihinden itibaren kendine ait Özel Mayasante Polikliniğinde medikal estetik hekimliği görevini sürdürmektedir. 2016-2018 yıllarında Roma Camerino Üniversitesinde Medikal Estetik Hekimliği Master programını tamamlamıştır. O yıldan itibaren Roma Camerino Üniversitesinde Medikal Estetik alanın çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süre içersinde çok sayıda yurt içi ve yurt dışı eğitim , workshop ve kongreler katıldı. 2017 Tarihinden itibaren Dinamik İp Askı, Ameliyatsız yüz germe uygulamasıyla bilinen Aptos firmasının Uluslararası eğitimcisidir. Ülkemizde akıllı dolgu olarakta bilinen Ellansé dolgularının ulusal eğitim doktorluğunu yürütmektedir. Hali hazırda Medikal Estetik Hekimleri Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

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Fransız Askısı Nedir?

Ameliyatsız gerçekleştirilen yüz germe tekniklerinden bir tanesi olan askılama yöntemi Fransa’da ortaya çıkmış ve gelişen teknoloji sayesinde geliştirilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Acı ya da ağrı hissi oluşmadan cildin gerdirilmesi için uygulanan pratik yöntemlerden bir tanesidir. Dinamik askı olarak da adlandırılan estetik uygulamada kişinin yüzü beklentiler doğrultusunda cilt altına yerleştirilen ipler yardımıyla gerdirilerek daha genç ve dinamik bir görünüm kazandırılır.

Fransız Askısı Avantajları Nelerdir?

Kişinin yüzündeki yaşlanmaya bağlı olarak meydana gelen sarkmaları toparlamaya yardımcı bir uygulama olup son derece güvenilir ve pratiktir. Dikiş izi olmadan acısız ve konforlu bir süreç ardından kişi istediği yüz görünümüne kolaylıkla kavuşmaktadır.

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Lokal anestezi uygulanmasından dolayı hastanede kalmayı gerektirmeyen rahat bir süreç geçirilir. Bir ameliyat olmamasından dolayı yara ya da dikiş izi kalması söz konusu değildir ve kişi gündelik hayatına kısa bir süre içerisinde dönebilir. İyileşme süresine gerek duyulmayan hızlı bir operasyondur.

Ameliyatsız Yüz Germe Kimler İçin Uygundur?

İzmir ameliyatsız yüz germe uygulamaları estetik işlemler arasında yaşlanma etkilerini gidermek ve cildin toparlanmasını sağlamak için en sık tercih edilen uygulamalar arasındadır. Pratik ve güvenli olmasından dolayı 16 yaş üzeri kadın ya da erkek fark etmeden herkese kolaylıkla uygulanmaktadır.

Cildi gevşek ve sarkmış olan herkesin tercih edebileceği bir uygulama olup etkilerini hemen görebilmek mümkündür. Cildin toparlanması hemen görülse de mutlaka bir 3 ay sonunda tam etkilerin anlaşılacağı uzman hekimler tarafından hastaya detaylı bir şekilde açıklanır.

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Ameliyatsız Yüz Germe Etkisi Ne Kadar Sürer?

Yaşlanma her zaman devam etmektedir ve bu uygulamalar yaşlanma etkilerini gidermeye yardımcı olurken kalıcı değildir. Seansların sıklığı genel olarak kişinin cilt yapısına bağlı olarak değişiklik gösterse de uzman hekimler bu süreleri 1 ay ara ile 3 seans şeklinde tamamlamaktadır. Kullanılan malzeme, uzman hekim deneyimi ve kişinin cilt yapısına bağlı olarak 1,5 yıl kadar etkisi devam eder. Bu süre sonunda hasta dilerse uygulama tekrarı yaptırabilir.

Ameliyatsız İple Yüz Germe Yöntemleri Nelerdir?

Elastikiyeti azalmış ciltlerin yenilenmesi ve hücrelerin onarımı sağlamak amacıyla yapılan günümüzde teknolojinin gelişmesinden kaynaklı ameliyatsız olmasından dolayı sıklıkla tercih edilen bir cilt germe uygulamasıdır. İzmir ameliyatsız iple yüz germe işlemleri ağ şeklinde iplerin deri altına yerleştirilmesi esasına dayanır. Bu uygulamada kullanılan yöntemler çeşitlilik gösterip hepsi cilt tipine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

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Fibrocell yöntemi, radyofrekans kullanılarak yapılan yüz germe, kolajen dolgusu, örümcek ağı, yüz mezoterapisi gibi yöntemler günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan ameliyatsız yüz germe işlemleridir. Tüm yöntemler oldukça güvenli olup seansların süreleri değişiklik göstermektedir.

Ameliyatsız İple Yüz Germe Fiyatları

Uzman hekimlerin uyguladıkları estetik işlemlerde maliyetler genel olarak kişilere göre belirlenmektedir. Hastaya uygulanacak yöntemler, kullanılacak olan malzemelerin kalitesi, uzman hekim deneyimi, hastanın cilt yapısı ve seanslar gibi faktörler fiyatlar üzerinde etkili olan temel etkenlerdendir. Bu nedenle öncelikle cilt analizi yapılarak tedavi süreci hakkında bilgi alınması için uzman hekimle görüşme yapılması ve ardından tedavinin fiyatı hakkında bilgi verilmesi önem taşır.