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Pratik 'mayasız poğaça' tarifi

Fazla vaktinizin olmadığı bir zaman telaşeye varmadan kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif; "mayasız poğaça tarifi". Sevdiklerinize lezzetle sunabileceğiniz 'mayasız poğaça', vaktiniz kalmadığında can kurtarıcı bir tarife sahip. İşte, enfes ve pratik hazırlanabilen mayasız poğaça tarifi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mayasız poğaça tarifi: Mayasız poğaça malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Mayasız poğaça tarifi

Ramazan günlerinde sahur sofralarında kolaylıkla hazırlayabileceğiniz mayasız poğaça tarifini sizler için derledik.

MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  1. Yarım su bardağı sıvı yağ
  2. 1 adet yumurta
  3. 1 su bardağı süt
  4. 1 tatlı kaşığı tuz
  5. 1,5 tatlı kaşığı toz şeker
  6. 4 su bardağı un (3. Bardaktan sonra kontrollü ekleyelim)
  7. 1,5 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN;

  • -1 yumurtanın sarısı
  • -Çörek otu, susam

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DK

MAYASIZ POĞAÇA PİŞİRME SÜRESİ: 25 DK

MAYASIZ POĞAÇA KALORİSİ: 304,5 k.kal


MAYASIZ POĞAÇA NASIL YAPILIR? ADIM ADIM MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ

1.Aşama: Hamur yoğurma kabına un hariç tüm malzemeyi alalım.

2.Aşama: Ardından azar azar unu ekleyelim. Ben 4 su bardağı kullandım. Ancak unun markasına göre değişiklik gösterdiğinden 3. Bardaktan sonrasını lütfen kontrollü ekleyelim.

3.Aşama: Hamuru yoğurduktan sonra üzerini streç film ile kapatıp 20 dakika dinlendirelim.

4.Aşama: Bu sırada iç harcı için maydanozları yıkayıp saplarından temizleyip ince ince kıyalım.

5.Aşama: Peyniri ufalayıp maydanozla birleştirelim.

6.Aşama: Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp el ile açalım, içine harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatalım.

7.Aşama: Kapattığımız kısma, çatalla bastırarak çizikler atalım.

8.Aşama: Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpelim.

9.Aşama: 190 derece fırında, 25 dakika kadar pişirelim.

**Afiyet olsun.

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