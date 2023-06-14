Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmayı sürdürüyor. Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor.

Ham petrol 72,5 doların üzerinde seyrederken, brent petrol ise 74 dolar sınırında bulunuyor. Dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Peki, benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, zam veya indirim gelecek mi? İşte 14 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG pompa fiyatı.

Benzin ve motorine zam var mı?

9 Haziran 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzine 2,35 TL, motorine 1,25 TL zam geldi. İşte 14 Haziran 2023 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatlar.

İstanbul'da benzin, motorin, LPG fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,97 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,39 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 24,02 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,21 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,42 TL

Ankara’da benzin, motorin, LPG fiyatları

Ankara'da benzin fiyatı: 24,40 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 22,60 TL

Ankara'da LPG fiyatı: 10,57 TL

İzmir’de benzin, motorin, LPG fiyatları

İzmir'de benzin fiyatı: 24,42 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 22,72 TL

İzmir'de LPG fiyatı: 10,46 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor, neye göre belirleniyor?

Fiyat, 2005 yılından itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak oluşuyor. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı arz-talep dengesine göre ayrı ayrı belirleniyor. Rafineri fiyatları, en yakın erişilebilir serbest dünya piyasası Akdeniz havzasında oluşan benzin ve motorin fiyatları emsal alınarak, rafineriler tarafından belli bir metodoloji çerçevesinde oluşturuluyor.

Fiyatlar neden düşüyor ya da yükseliyor?

Rafinerilerin fiyat metodolojisi çerçevesinde uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar yurt içi fiyatlara hemen yansımıyor. Fiyat metodolojisi gereği rafineri sahibi referans fiyat ortalaması belli bant aralığında kaldığı sürece fiyat değişikliğine gitmiyor, söz konusu fiyat bandını yukarı ya da aşağı yönde kırması durumunda kırılımın yönüne göre yeni fiyatlar oluşuyor.

Ham petrol düştüğünde veya yükseldiğinde fiyatlara aynı oranında mı yansıyor?

Petrol piyasasında dolaşımda bulunan tüm petrol türlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyat oluşumu arz-talep mekanizmasına göre ayrı ayrı oluşuyor. Fiyatların oluşumuna etki eden birçok faktörün de bu süreçte rol oynadığı biliniyor. Benzin ve motorin ürün fiyatlarıyla ham petrol fiyatları arasında pozitif yönlü ve yüksek bir korelasyon bulunuyor. Geçmiş dönem verileri kullanılarak yapılan istatistiki bir çalışmada, Brent petrol fiyatı ile kurşunsuz benzin fiyatları arasındaki korelasyon yüzde 90, motorin fiyatları ile arasındaki korelasyon ise yüzde 96 olarak tespit edilmiş.

Kurdaki artış fiyatı yüzde kaç artırıyor ya da düşürüyor?