Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmayı sürdürüyor. Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarı arttı. ÖTV tutarlarındaki artış bazı ürünlerde litre başına 5 liraya yakın oldu. 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorine 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti. Benzin fiyatlarına 2 lira zam gelmesi bekleniyor. Peki, benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, zam veya indirim gelecek mi? İşte 24 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG pompa fiyatı.

Benzin ve motorine zam geldi mi?

Brent petrol fiyatı uluslararası piyasalarda 80,79 dolar seviyesinde işlem görürken, bu hafta benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim olacak mı? sorusunun cevabı da merak ediliyor.

KDV'nin yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından benzine 40 kuruş zam gelmişti. Yeni akaryakıt zammı ile motorin 38 kuruş, LPG'de ise 15 kuruş fiyat artışı olmuştu. Akaryakıtta fiyat artışları sürüyor. Motorinin litre fiyat ına 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira zam yapıldı. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 34.05 liradan 36.05 liraya yükselecek.

Benzinin litresi Ankara'da ortalama 36.54 liraya, İzmir'de ise 36.64 liraya satılacak. İşte 24 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları.

İstanbul'da güncel benzin, motorin fiyatları

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul’da litre benzin fiyatı: 34.05 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 33.92 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 13,56 TL

Ankara’da benzin ve motorin fiyatları

Benzin litre fiyatı: 34.53 TL

Motorin litre fiyatı: 34.35 TL

LPG litre fiyatı: 13,99 TL

İzmir’de benzin ve motorin fiyatları

Benzin litre fiyatı: 34.64 TL

Motorin litre fiyatı: 34.58 TL

LPG litre fiyatı: 13,99 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor, neye göre belirleniyor?

Fiyat, 2005 yılından itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak oluşuyor. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı arz-talep dengesine göre ayrı ayrı belirleniyor. Rafineri fiyatları, en yakın erişilebilir serbest dünya piyasası Akdeniz havzasında oluşan benzin ve motorin fiyatları emsal alınarak, rafineriler tarafından belli bir metodoloji çerçevesinde oluşturuluyor.

Fiyatlar neden düşüyor ya da yükseliyor?

Rafinerilerin fiyat metodolojisi çerçevesinde uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar yurt içi fiyatlara hemen yansımıyor. Fiyat metodolojisi gereği rafineri sahibi referans fiyat ortalaması belli bant aralığında kaldığı sürece fiyat değişikliğine gitmiyor, söz konusu fiyat bandını yukarı ya da aşağı yönde kırması durumunda kırılımın yönüne göre yeni fiyatlar oluşuyor.

Ham petrol düştüğünde veya yükseldiğinde fiyatlara aynı oranında mı yansıyor?

Petrol piyasasında dolaşımda bulunan tüm petrol türlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyat oluşumu arz-talep mekanizmasına göre ayrı ayrı oluşuyor. Fiyatların oluşumuna etki eden birçok faktörün de bu süreçte rol oynadığı biliniyor. Benzin ve motorin ürün fiyatlarıyla ham petrol fiyatları arasında pozitif yönlü ve yüksek bir korelasyon bulunuyor. Geçmiş dönem verileri kullanılarak yapılan istatistiki bir çalışmada, Brent petrol fiyatı ile kurşunsuz benzin fiyatları arasındaki korelasyon yüzde 90, motorin fiyatları ile arasındaki korelasyon ise yüzde 96 olarak tespit edilmiş.

Kurdaki artış fiyatı yüzde kaç artırıyor ya da düşürüyor?