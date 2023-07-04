Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmayı sürdürüyor. Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor.

Haziran ayı başından itibaren birçok kez zamlanan akaryakıt pompa fiyatları, geçtiğimiz hafta brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükselişin ardından bu gece itibarıyla değişti. Peki, benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, zam veya indirim gelecek mi? İşte 4 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG pompa fiyatı.

Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı?

Brent petrol fiyatı uluslararası piyasalarda 75 dolar seviyesinde işlem görürken, bu hafta benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim olacak mı? sorusunun cevabı da merak ediliyor.

Haziran ayı boyunca hem motorin fiyatlarına hem de benzin fiyatına üst üste zam yapıldı. Haziran'da mazotun fiyatı toplamda 4,37 TL artarken; benzinin litre fiyatı ise 3,36 TL yükseldi. Bu artışlarla akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine çıktı. Gelen son haberlere göre ise benzine bir zam daha bekleniyor. 2 Temmuz 2023 Pazar gece yarısından itibaren benzine 2,11 lira zam geldi.

İşte 4 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları.

İstanbul'da benzin, motorin fiyatları

İstanbul benzin fiyatı: 26,17 TL

İstanbul motorin litre fiyatı 23,85 TL

Ankara’da benzin, motorin fiyatları

Ankara'da benzin fiyatı: 26,65 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 24,32 TL

İzmir’de benzin, motorin fiyatları

İzmir'de benzin fiyatı: 26,64 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 24,40 TL

LPG güncel fiyatları

İstanbul Avrupa - 11,33 TL

İstanbul Anadolu - 11,25 TL

Ankara - 11,46 TL

İzmir - 11,32 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor, neye göre belirleniyor?

Fiyat, 2005 yılından itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak oluşuyor. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı arz-talep dengesine göre ayrı ayrı belirleniyor. Rafineri fiyatları, en yakın erişilebilir serbest dünya piyasası Akdeniz havzasında oluşan benzin ve motorin fiyatları emsal alınarak, rafineriler tarafından belli bir metodoloji çerçevesinde oluşturuluyor.

Fiyatlar neden düşüyor ya da yükseliyor?

Rafinerilerin fiyat metodolojisi çerçevesinde uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar yurt içi fiyatlara hemen yansımıyor. Fiyat metodolojisi gereği rafineri sahibi referans fiyat ortalaması belli bant aralığında kaldığı sürece fiyat değişikliğine gitmiyor, söz konusu fiyat bandını yukarı ya da aşağı yönde kırması durumunda kırılımın yönüne göre yeni fiyatlar oluşuyor.

Ham petrol düştüğünde veya yükseldiğinde fiyatlara aynı oranında mı yansıyor?

Petrol piyasasında dolaşımda bulunan tüm petrol türlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyat oluşumu arz-talep mekanizmasına göre ayrı ayrı oluşuyor. Fiyatların oluşumuna etki eden birçok faktörün de bu süreçte rol oynadığı biliniyor. Benzin ve motorin ürün fiyatlarıyla ham petrol fiyatları arasında pozitif yönlü ve yüksek bir korelasyon bulunuyor. Geçmiş dönem verileri kullanılarak yapılan istatistiki bir çalışmada, Brent petrol fiyatı ile kurşunsuz benzin fiyatları arasındaki korelasyon yüzde 90, motorin fiyatları ile arasındaki korelasyon ise yüzde 96 olarak tespit edilmiş.

Kurdaki artış fiyatı yüzde kaç artırıyor ya da düşürüyor?