Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmayı sürdürüyor. Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarı arttı. ÖTV tutarlarındaki artış bazı ürünlerde litre başına 5 liraya yakın oldu. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Benzinin litre fiyatı 25 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL artış gerçekleşti. Motorinde 1 lira 45 kuruşluk zam pompaya yansımıştı. Son olarak yeni bir zam haberi daha geldi. motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1 TL 22 kuruş zam gelmişti. Son olarak otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam gelmişti. Peki, benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, zam veya indirim geldi mi? İşte 7 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG pompa fiyatı.

İstanbul'da güncel benzin, motorin fiyatları

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul’da benzin fiyatı: 36,13 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 36,55 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 16,38 TL

Ankara’da benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,56 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.88 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,29 TL

İzmir’de benzin ve motorin fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,68 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,07 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 16,00 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor, neye göre belirleniyor?

Fiyat, 2005 yılından itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak oluşuyor. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı arz-talep dengesine göre ayrı ayrı belirleniyor. Rafineri fiyatları, en yakın erişilebilir serbest dünya piyasası Akdeniz havzasında oluşan benzin ve motorin fiyatları emsal alınarak, rafineriler tarafından belli bir metodoloji çerçevesinde oluşturuluyor.

Fiyatlar neden düşüyor ya da yükseliyor?

Rafinerilerin fiyat metodolojisi çerçevesinde uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar yurt içi fiyatlara hemen yansımıyor. Fiyat metodolojisi gereği rafineri sahibi referans fiyat ortalaması belli bant aralığında kaldığı sürece fiyat değişikliğine gitmiyor, söz konusu fiyat bandını yukarı ya da aşağı yönde kırması durumunda kırılımın yönüne göre yeni fiyatlar oluşuyor.

Ham petrol düştüğünde veya yükseldiğinde fiyatlara aynı oranında mı yansıyor?

Petrol piyasasında dolaşımda bulunan tüm petrol türlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyat oluşumu arz-talep mekanizmasına göre ayrı ayrı oluşuyor. Fiyatların oluşumuna etki eden birçok faktörün de bu süreçte rol oynadığı biliniyor. Benzin ve motorin ürün fiyatlarıyla ham petrol fiyatları arasında pozitif yönlü ve yüksek bir korelasyon bulunuyor. Geçmiş dönem verileri kullanılarak yapılan istatistiki bir çalışmada, Brent petrol fiyatı ile kurşunsuz benzin fiyatları arasındaki korelasyon yüzde 90, motorin fiyatları ile arasındaki korelasyon ise yüzde 96 olarak tespit edilmiş.

Kurdaki artış fiyatı yüzde kaç artırıyor ya da düşürüyor?