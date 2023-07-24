LGS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından kazandığı liseye kayıt yaptırmak isteyen binlerce öğenci, lise kaydı için gereken belgeleri araştırmaya başladı. Lise kayıtları nasıl yapılır? Lise kayıt işlemleri için hangi belgeler gerekiyor? Kazandığı liseye nasıl kayıt yaptıracağını, kayıt için gerekli evrakları merak edenler için 2023 lise kayıt tarihleri ve istenen evrakların listesi haberimizde...