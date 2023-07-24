Açık lise kayıtları
MEB tarafından yayınlanan takvimle AÖL kayıt yenileme başvurusu 16 Mayıs'ta başlamıştı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği, eğitimine açık lisede devam eden öğrencilerin merak ettiği konu oldu.
AÇIK LİSE KAYITLARI BİTTİ Mİ?
Açık lise kayıtları 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitiminde sona erdi.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl 3. dönem sınavları temmuz ayında uygulanmıştı. Bu yılın 3. dönem sınavlarının da temmuz ayı içerisinde uygulanması bekleniyor.