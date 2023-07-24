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Açık lise kayıtları bitti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemi yakın zaman önce başladı. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar, 3. dönem sınavlarına katılım sağlayamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı AÖL'ün 2022-2023 eğitim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemini yapmak için, kurumun yayımladığı kılavuzdan faydalanılıyor. Peki, açık lise kayıtları bitti mi, ne zaman bitecek?

14:42 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Açık lise kayıtları

Açık lise kayıtları

MEB tarafından yayınlanan takvimle AÖL kayıt yenileme başvurusu 16 Mayıs'ta başlamıştı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği, eğitimine açık lisede devam eden öğrencilerin merak ettiği konu oldu.

AÇIK LİSE KAYITLARI BİTTİ Mİ?

Açık lise kayıtları 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitiminde sona erdi.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl 3. dönem sınavları temmuz ayında uygulanmıştı. Bu yılın 3. dönem sınavlarının da temmuz ayı içerisinde uygulanması bekleniyor.



#açık lise
#aöl
#açık lise kayıtları
#MEB
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