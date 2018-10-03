MEB AÖL ek sınavı giriş yerleri ve sınav belgelerini yayınladı mı?

Eğitim hayatına AÖL'de devam eden, dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 6 Ekim 2018 tarihinde ek sınav düzenlenecek. Binlerce öğrencinin katılacağı 2018 AÖL ek sınav yerleri ise günün en çok arananlar listesine girdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, açık öğretim, mesleki açık öğretim ve açık öğretim imam hatip liseleri ile söz konusu liselerin yurt dışı programlarında 8 dönem ve üzerinde kayıtlı olanlar ile üniversitelere kayıt yaptırma hakkı kazanan açık öğretim öğrencilerine ek sınav hakkı tanındığı belirtildi.

AÖL EK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2018 AÖL ek sınav yerlerini http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinde öğrenebilirsiniz. Binlerce öğrencinin gireceği sınavın merkezleri ise Adana, Kayseri, Ankara, Kocaeli, Antalya, Konya, Aydın, Malatya, Balıkesir, Manisa, Bursa, Mardin, Denizli, Mersin, Diyarbakır, Muğla, Erzurum, Ordu, Eskişehir, Sakarya, Gaziantep, Samsun, Hatay, Şanlıurfa, İstanbul, Sivas, İzmir, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Trabzon, Karabük, Van olarak belirlendi.

2018 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) EK SINAVI KESİN NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre AÖL ek sınavı 06 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Mezun olmak için sınava girecek adaylar bu güne göre itinayla sınava çalışabilecek.

YDS başvuruları başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) başvuruları başladı.YDS 2 Aralık'ta yapılacakÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3, 2 Aralık'ta yapılacak.Sınav başvuruları, 10 Ekim'e kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS/3 Kılavuzu'nun incelemeleri gerekiyor.2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) KılavuzuBu yıl 3 kez yapılacağı açıklanmıştıÖSYM, yılda iki kez düzenlenen YDS'nin bu yıl 3 kez yapılacağını açıklamıştı.ÖSYM'den adaylara üçüncü YDS müjdesi