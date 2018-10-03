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MEB AÖL ek sınavı giriş yerleri ve sınav belgelerini yayınladı mı?

6 Ekim AÖL (Açıköğretim Lisesi) ek sınavı yerleri belli olup olmadığı merak konusu oluyor. İşte merak edilen ayrıntılar.

Haber Merkezi Diğer
6 Ekim 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Ek Sınav, “Sınav Giriş Yerleri” açıklandı.

6 Ekim 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Ek Sınav, “Sınav Giriş Yerleri” açıklandı.

Eğitim hayatına AÖL'de devam eden, dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 6 Ekim 2018 tarihinde ek sınav düzenlenecek. Binlerce öğrencinin katılacağı 2018 AÖL ek sınav yerleri ise günün en çok arananlar listesine girdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, açık öğretim, mesleki açık öğretim ve açık öğretim imam hatip liseleri ile söz konusu liselerin yurt dışı programlarında 8 dönem ve üzerinde kayıtlı olanlar ile üniversitelere kayıt yaptırma hakkı kazanan açık öğretim öğrencilerine ek sınav hakkı tanındığı belirtildi.

AÖL EK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2018 AÖL ek sınav yerlerini http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinde öğrenebilirsiniz. Binlerce öğrencinin gireceği sınavın merkezleri ise Adana, Kayseri, Ankara, Kocaeli, Antalya, Konya, Aydın, Malatya, Balıkesir, Manisa, Bursa, Mardin, Denizli, Mersin, Diyarbakır, Muğla, Erzurum, Ordu, Eskişehir, Sakarya, Gaziantep, Samsun, Hatay, Şanlıurfa, İstanbul, Sivas, İzmir, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Trabzon, Karabük, Van olarak belirlendi.

2018 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) EK SINAVI KESİN NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre AÖL ek sınavı 06 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Mezun olmak için sınava girecek adaylar bu güne göre itinayla sınava çalışabilecek.

YDS başvuruları başladı
YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) başvuruları başladı.YDS 2 Aralık'ta yapılacakÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3, 2 Aralık'ta yapılacak.Sınav başvuruları, 10 Ekim'e kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS/3 Kılavuzu'nun incelemeleri gerekiyor.2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) KılavuzuBu yıl 3 kez yapılacağı açıklanmıştıÖSYM, yılda iki kez düzenlenen YDS'nin bu yıl 3 kez yapılacağını açıklamıştı.ÖSYM'den adaylara üçüncü YDS müjdesi

Henüz 25 yaşında ama 4 üniversite bitirdi
Henüz 25 yaşında ama 4 üniversite bitirdi

Şanlıurfa'da yaşayan Yunus Yeşiltaş, 25 yaşında 4 üniversitede 5 bölüm bitirerek eşine az rastlanan bir başarıya imza attı. Siverekli bir ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Yeşiltaş, 2014 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü dereceyle tamamlayarak iş hayatına atıldı.Video: 25 yaşında 4 üniversitede 5 bölüm bitirdiAynı yıl Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü'nden de mezun olan Yunus Yeşiltaş, yeniden üniversite sınavına girerek Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve eşzamanlı olarak açıköğretim sistemiyle eğitim veren Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kayıt yaptırdı.Bu bölümleri okurken Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansa başlayan Yeşiltaş, 2017'de yüksek lisansını, 2018'de de hukuk fakültesi ile uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi.21 yaşında ilk mezuniyetini yaşadıÜniversiteden ilk mezun olduğunda 21 yaşında olduğunu ifade eden Yeşiltaş, "Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü dereceyle bitirdim. Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü ile Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldum. Harran Üniversitesinde tezli yüksek lisans yaptım ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimimi tamamladım" diye konuştu. Yeşiltaş, 3 üniversitede aynı yıllarda eğitim gördüğünü belirterek, "Uluslararası ilişkiler okurken aynı zamanda yüksek lisansımı yapıyordum ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyordum. Eğitim sisteminde böyle bir güzellik var" dedi.Hedefinin doktora yapmak olduğunu anlatan Yeşiltaş, şöyle devam etti:"Onun da çalışmalarına başladım. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na gireceğim. 'Yapı Hukuku' alanında doktora yapmak. Zamanım olursa psikoloji bölümünü de okumayı düşünüyorum. Gençlere tavsiyem; okusunlar, çalışsınlar, çabalasınlar. Bizden de neden bir Franz Kafka, Elon Musk ya da Bill Gates çıkmasın."Yunus Yeşiltaş, bu süreçte en büyük desteği ailesinden gördüğünü vurgulayarak, zaman zaman zorluklarla da karşılaştığını anlattı.Suriyeli baba kızdan utandıran mesajDizilerde Türk sanatçıların eserlerine yer verilmeli'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' arasına giren Türk fotoğrafçı

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