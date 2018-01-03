MEB ehliyet sınav sonuçları açıklanıyor

23 Aralık ehliyet sınav sonuçlarını sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ehliyetlerini alarak trafiğe çıkmak isteyen sürücü adayları 23 Aralık’ta sınava girmiş ve sonuçları beklemeye başlamıştı. Resmi açıklama MEB tarafından geldi. 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları 4 Ocak’ta erişime açılacak.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2017 yılının son ehliyet sınavı 23 Aralık'ta gerçekleştirildi. Ehliyet sınavına katılan adaylar, 'ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB'in yayınladığı takvime göre 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

Ehliyet sonuçları nereden öğrenilecek?

Ehliyet sonuçları MEB resmi internet sitesi üzerinden kolayca öğrenilebilecek. Sonuçlar için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Sonuç sorgulama için tıklayınız

Sınavdan geçmek için en az kaç puan gerekir?

Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Adayların başarılı olabilmesi için en az 35 soruyu doğru cevaplandırması gerekir. Sınavdan en az 70 puan alanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. 23 Aralık’ta yapılacak sınavın sonuçları, 4 Ocak’ta açıklanacak. Adaylar, MEB internet sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabilecekler.

Direksiyon sınavında da 70 puana ulaşan adaylar, stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.

23 Aralık ehliyet soruları ve cevap anahtarı

Sınavda çıkmış olan sorulara ve cevap anahtarına sizlere sunduğumuz bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

23 Aralık 2017 Tarihinde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarı