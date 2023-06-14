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Milli Eğitim Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi yayımlandı. İl içi isteği bağlı yer değiştirme başvurusu 13 Temmuz - 17 Temmuz arasında, iller arası isteğe balı ve zorunlu çalışma yükümlüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nereden, nasıl yapılacak? İl için ve iller arası yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

17:38 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı (İl içi ve iller arası yer değiştirme atama başvuruları ne zaman?)

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı (İl içi ve iller arası yer değiştirme atama başvuruları ne zaman?)

Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, bugün konu hakkında duyuru yaptı. Şimdi "Öğretmen il içi ve iller arası (il dışı) tayin başvuru ne zaman?" diye soruluyor.

Öğretmen il içi ve iller arası atama takvimi

İl içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenler başvuruları için tarih
tarafından açıklandı. Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacak. İşte MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu atama takvimi.

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz’da, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos’ta başlayacak.

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl için isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin sonuçları ilgili valiliklerce 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

İller arası isteği ve zorunlu çalışma yükümlüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları 4 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile ilgili yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile ilgili diğer nedenlere bağlı yer değiştirme sonuçları 23 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

#MEB
#mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları
#iller arası yer değiştirme
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