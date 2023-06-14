Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı (İl içi ve iller arası yer değiştirme atama başvuruları ne zaman?)
Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, bugün konu hakkında duyuru yaptı. Şimdi "Öğretmen il içi ve iller arası (il dışı) tayin başvuru ne zaman?" diye soruluyor.
Öğretmen il içi ve iller arası atama takvimi
Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz’da, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.
Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos’ta başlayacak.
Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
İl için isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin sonuçları ilgili valiliklerce 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
İller arası isteği ve zorunlu çalışma yükümlüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları 4 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile ilgili yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile ilgili diğer nedenlere bağlı yer değiştirme sonuçları 23 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.