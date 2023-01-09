Medipol Başakşehir FK - Adana Demirspor Maç Kadrosu

Spor Toto Süper Lig 18. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
1 Volkan Babacan
5 Leo Duarte
42 Ömer Ali Şahiner
59 Ahmed Touba
60 de Lima
7 Serdar Gürler
11 Mounir Chouiar19 Berkay Ozcan
23 Deniz Türüç
17 Philippe Paulin Keny
77 Stefano Okaka Chuka
ADANA DEMİRSPOR
25 Ertaç Özbir
4 Semih Guler
15 Jovan Manev
22 Jonas Svensson
77 Kevin Rodrigues
7 Henry Onyekuru
17 Badou Ndiaye
26 Yusuf Sari
88 Gökhan İnler
10 Younes Belhanda
23 Fredrik Gulbrandsen
SÜPER LİG’DE 3. KARŞILAŞMA
Başakşehir ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 2 kez rakip oldu. İki ekip arasında ligde oynanan ilk karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazanan ev sahibi İstanbul temsilcisi olurken, Adana’da oynanan maçı da Adana Demirspor 2-1’lik skorla sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
BAŞAKŞEHİR’DE 2 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Başakşehir’de sakatlığı bulunan Lucas Biglia’nın tedavisine devam edildiği ve oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacağı belirtildi. Öte yandan İstanbul ekibinde Youssouf Ndayishimiye ve Danijel Aleksic sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu ikili Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Trabzonspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yarın saat 17.00’de başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.