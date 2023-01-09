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Medipol Başakşehir FK - Adana Demirspor Maç Kadrosu

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Medipol Başakşehir evinde Adana Demirspor’u konuk ediyor. Saat 17:00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Yardımcıları ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel olacak. Her iki takım içinde zirve yarışında bu maç büyük önem arz ediyor. Medipol Başakşehir - Adana Demirspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Medipol Başakşehir FK - Adana Demirspor Maç Kadrosu
Medipol Başakşehir FK - Adana Demirspor Maç Kadrosu

Spor Toto Süper Lig 18. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

1 Volkan Babacan

5 Leo Duarte

42 Ömer Ali Şahiner

59 Ahmed Touba

60 de Lima

7 Serdar Gürler

11 Mounir Chouiar

19 Berkay Ozcan

23 Deniz Türüç

17 Philippe Paulin Keny

77 Stefano Okaka Chuka

ADANA DEMİRSPOR

25 Ertaç Özbir

4 Semih Guler

15 Jovan Manev

22 Jonas Svensson

77 Kevin Rodrigues

7 Henry Onyekuru

17 Badou Ndiaye

26 Yusuf Sari

88 Gökhan İnler

10 Younes Belhanda

23 Fredrik Gulbrandsen

SÜPER LİG’DE 3. KARŞILAŞMA

Başakşehir ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 2 kez rakip oldu. İki ekip arasında ligde oynanan ilk karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazanan ev sahibi İstanbul temsilcisi olurken, Adana’da oynanan maçı da Adana Demirspor 2-1’lik skorla sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

BAŞAKŞEHİR’DE 2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Başakşehir’de sakatlığı bulunan Lucas Biglia’nın tedavisine devam edildiği ve oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacağı belirtildi. Öte yandan İstanbul ekibinde Youssouf Ndayishimiye ve Danijel Aleksic sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu ikili Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Trabzonspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yarın saat 17.00’de başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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