Emekli ve memur maaş zamları son dakika gelişmeleri ile ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin zam oranı belli oluyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur, sözleşmeli ve emeklilerin maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranları da belli olmuş olacak. İşte memur ve emekli zammı 2023 son dakika haberleri.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Memur ve emekli maaşı zammı na ilişkin düzenlemenin sorulması üzerine Işıkhan, konu üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını belirtti. Peki işçi- SSK-Bağ-Kur zamlı yeni emekli maaşları ne kadar? İşte 2023 Temmuz ayı emekli maaşı zam tablosu :

Memur zammı ne kadar olacak?

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaş zammıyla ilgili olarak bayram sonrasını işaret etmişti. Açıklamanın ardından gözler memur ve emekli zam oranına çevrildi. Öğretmen, doktor, polis, başkomiser, uzman öğretmen, hemşire, ön lisan, lisans ve ortaöğretim mezunu memurlar yeni dönemde alacakları zam oranları Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının torba yasa teklifinde yer alacağını aktaran Işıkhan, teklifin Meclis'ten kısa sürede geçmesini sağlayacaklarını ifade etti. Işıkhan, "Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanı'mızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz, temmuz ayında inşallah." diye konuştu.

Teklifte 500 lira asgari ücret desteğinin de yer alacağını belirten Işıkhan, Bakanlık bürokratlarının konu üzerinde çalıştığını vurguladı.

2023 temmuz emekli memur zammı ne kadar olacak?

Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek.

Memur maaşları için Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Son olarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu toplam 15.26 oldu.

2023’ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı alacak. 2023’ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8’i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek. Enflasyon maaşının yanı sıra maaşlara refah payı da eklenecek.

Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak?

Henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı memur zammı çalışmalarını tamamlamadı. Son olarak Haziran ayı enflasyonun açıklanması ve refah payı eklemesiyle beraber yeni zamlı maaşlar hesaplanacak. Memur zammı ile ilgili teklifin TBMM tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi bekleniyor.

Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Emekli ve memur zammı hesaplaması

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

Buna göre:

* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

Toplu sözleşme, enflasyon farkı, refah payı

Temmuz ayında zamlı maaş alacak olan memur ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmeden elde ettikleri zam oranı, Ocak-Temmuz 2023 dönemini içeren enflasyon farkı ve refah payının eklenmesiyle bulunuyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise taban maaş 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu rakamın da yeniden yükseltilmesi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Burada en az 1000 TL'lik bir artış öngörülüyor. Böylece en düşük maaş 8.500 TL'ye çıkmış olacak. Ancak burada masaya gelen formüller arasında en düşük emekli maaşının 10 bin lira yapılması da söz konusu olacak.

Emekli maaşlarında kademeli artış ne kadar olacak?

7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için ise enflasyon ve refah payı dışında bir formül düşünülüyor. Burada kademeli artışlar söz konusu olabilecek. 7.500-10.000 TL arasına yüzde 45, 10.000-15.000 TL arasına yüzde 40, 15.000-20.000 TL arasına yüzde 35 ve 20 bin TL'den fazla maaşlara da yüzde 30 olmak üzere artış yapılması düşünülüyor. Böylece emeklilerin ve memurların en düşük artışı yüzde 30 olacak. Taban maaş düşünüldüğünde de en yüksek artış yüzde 86'yı bulacak.

Emekli ve memur zammı oranları tahminleri

En düşük memur maaşı

1.formül:

11.800+ 10.200= 22.000 TL

2.formül:

11.800 +5.000 = 16.800 X % 30 = 22.000 TL

3. Formül:

11.800 X % 86 = 22.000

SSK ve BAĞ-KUR kademeli maaş artışı ne kadar?

7.500-10.000 TL - %45

10.001-15.000 TL - %40

15.001-20.000 TL - %35

En düşük memur emeklisi maaşı zam oranı yüzde kaç?

Mevcut memur emekli maaşı: 7.901 TL