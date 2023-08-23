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Memurlar ocakta maaşlarına ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem memur 2024 maaşları!

Memur ve emekli zammı için belirleyici olacak 2024-2025 yılları mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme zam oranları görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı. Memur zam oranlarını hakem kurulu karar verecek. Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmesinde hükümetin zam teklifi 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10, 2025 zam teklifi ise ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Bakan Işıkhan, "tüm kamu görevlilerimize Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak" dedi. Peki Yüzde yüzde 15 olursa ocakta memur maaşları ne kadar olacak? 2024'te kimin maçı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur ve emekli 2024 maaşları.

13:10 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2024 Ocak memur ve memur emekli maaş zammı

2024 Ocak memur ve memur emekli maaş zammı

2024 memur zammı ne kadar olacak
sorusu milyonlarca memur tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri tamamlandı. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 22 Ağustos'ta taraflar arasında kısmi anlaşmaya varıldı. Peki 2024 memur zammı ne kadar olacak? 2024 Ocakta memur zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem
memur ocak zamlı maaşları
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Hükümetin memur maaş zam teklifi ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için 2024-2025 için zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Ocakta memur maaşına enflasyon farkı ve ilave refah payı verilecek mi?

Bakan Işıkhan şunları söyledi: “Bilindiği gibi 2023 Ocak ayında kamu görevlerine yüzde 30 artış yaptık. Ayrıca Temmuz ayında 8077 lira seyyanen zam yaparak en düşük Memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttik. Gerek Ocak gerekse Temmuz'daki artışların enflasyon farkı alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulamak isterim. Kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 25 oranında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz. 2023 zammından ilave refah farkından verileceğini kaynaklandığını belirtmek isterim.

2024 yılında ilk 6 ay içinde yüzde 10 sonraki 6 ay için yüzde 10 artacağını imza altına almıştık.

2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım.” demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı.
2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Memurlar 2024'te yüzde kaç zam alacak?

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, esnaf, çiftçi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini kaydeden Işıkhan, "Zaten Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam." değerlendirmesinde bulundu.

En düşük memur maaşı ne kadar?

Mevcut maaş: 22.017,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 31.237,72 TL

Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 34.049,11TL

Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 36.092,06 TL

Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 37.896,66 TL

En düşük memur emekli aylığı ne kadar?

Mevcut maaş: 9.877,06 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 14.013,57 TL

Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 15.274,79 TL

Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 16.191,28 TL

Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 17.000,85 TL

2024'te kimin maçı ne kadar olacak? Ocak memur zammı maaşı son durum tabalosu

Şube müdürü 2024 maaşı ne kadar?

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4

Mevcut maaş: 32.451,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.041,48 TL

Memur 2024 maaşı ne kadar?

MEMUR - (Üniversite Mezunu) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 32.544,43 TL

Uzman öğretmen 2024 maaşı ne kadar?

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 33.673,32 TL

Öğretmen 2024 maaşı ne kadar?

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 30.385,56 TL

Başkomiser maaşı 2024 ne kadar?

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 37.193,64 TL

Polis maaşı 2024 ne kadar?

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut maaş: 29.525,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 33.658,50 TL

Uzman doktor maaşı 2024 ne kadar?

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 62.653,26 TL

Hemşire maaşı 2024 ne kadar?

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 30.141,60 TL

Mühendis maaşı 2024 ne kadar?

MÜHENDİS 1/4Mevcut maaş: 33.122,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 37.759,08 TL

Teknisyen maaşı 2024 ne kadar?

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 23.538,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 33.395,71 TL

Profesör maaşı 2024 ne kadar?

PROFESÖR 1/4

Mevcut maaş: 48.124,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 68.278,33 TL

Araştırma görevlisi maaşı 2024 ne kadar?

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut maaş: 31.763,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 45.065,34 TL

Vaiz maaşı 2024 ne kadar?

VAİZ 1/4

Mevcut maaş: 27.620,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 39.187,26 TL

Avukat maaşı 2024 ne kadar?

AVUKAT 1/4

Mevcut maaş: 31.562,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 44.780,17 TL

Memur emeklisi ocakta ne kadar maaş alacak?

Enflasyon farkı hariç yüzde 15 zam teklifine göre memur emeklilerinin Ocak ayı maaşları
şöyle değişecek:
Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 35.911,25 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 50.950,88 TL

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 31.783,75 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 45.094,78 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 12.062,50 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 17.114,28 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 20.871,25 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 29.612,13 TL

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 15.188,75 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.549,80 TL

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 14.935,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.189,78 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.908,51 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.816,70 TL

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.289,77 TL

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut maaş: 29.525,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.890,07 TL

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 77.975,83 TL

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.513,07 TL

MÜHENDİS 1/4 21.295

Mevcut maaş: 33.122,00 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.993,49 TL

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 10.632,50 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 15.085,39 TL

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 25.906,25 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 36.755,79 TL

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL

En düşük memur emekli maaşı ne kadar 2024?

Mevcut en düşük memur emekli maaşı: 9.877,08 TL

Ocak 2024 en düşük memur emekli maaşı (% 14 zamlı): 11.259,87 TL

Memur-Sen toplu sözleşme görüşmesi talepleri neler?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 içinse 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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