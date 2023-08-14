Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı. Peki 2024 memur zammı ne kadar olacak? 2024 Ocakta memur zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur ocak zamlı maaşları .

Hükümetin memur maaş zam teklifi ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için 2024-2025 için zam teklifini açıkladı. 2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9. 2025 ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5.

Ocakta memur maaşına enflasyon farkı ve ilave refah payı verilecek mi?

Bakan Işıkhan şunları söyledi: “Bilindiği gibi 2023 Ocak ayında kamu görevlerine yüzde 30 artış yaptık. Ayrıca Temmuz ayında 8077 lira seyyanen zam yaparak en düşük Memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttik. Gerek Ocak gerekse Temmuz'daki artışların enflasyon farkı alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulamak isterim. Kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 25 oranında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz. 2023 zammından ilave refah farkından verileceğini kaynaklandığını belirtmek isterim.

2024 yılında ilk 6 ay içinde yüzde 10 sonraki 6 ay için yüzde 10 artacağını imza altına almıştık.

2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım.”

Yüzde 14 artışa göre 2024 Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

Yüzde 14 artış teklifi enflasyon farkı hariç Ocak ayında memur maaşları na şöyle yansıyacak:

Şube müdürü 2024 maaşı ne kadar?

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4

Mevcut maaş: 32.451,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 36.994,14 TL

Memur 2024 maaşı ne kadar?

MEMUR - (Üniversite Mezunu) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 26.149,32 TL

Uzman öğretmen 2024 maaşı ne kadar?

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 33.673,32 TL

Öğretmen 2024 maaşı ne kadar?

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 30.385,56 TL

Başkomiser maaşı 2024 ne kadar?

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 37.193,64 TL

Polis maaşı 2024 ne kadar?

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut maaş: 29.525,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 33.658,50 TL

Uzman doktor maaşı 2024 ne kadar?

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 62.653,26 TL

Hemşire maaşı 2024 ne kadar?

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 30.141,60 TL

Mühendis maaşı 2024 ne kadar?

MÜHENDİS 1/4Mevcut maaş: 33.122,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 37.759,08 TL

Teknisyen maaşı 2024 ne kadar?

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 23.538,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 26.833,32 TL

Profesör maaşı 2024 ne kadar?

PROFESÖR 1/4

Mevcut maaş: 48.124,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 54.861,36 TL

Araştırma görevlisi maaşı 2024 ne kadar?

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut maaş: 31.763,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 36.209,82 TL

Vaiz maaşı 2024 ne kadar?

VAİZ 1/4

Mevcut maaş: 27.620,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 31.486,80 TL

Avukat maaşı 2024 ne kadar?

AVUKAT 1/4

Mevcut maaş: 31.562,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 35.980,68 TL

Memur maaş zammı enflasyon farkı ile 2024 Ocak maaşları ne kadar?

Enflasyon farkı hariç yüzde 14 zam teklifine göre memur emeklilerinin Ocak ayı maaşları şöyle değişecek:

MÜSTEŞAR (1/1)

Mevcut maaş: 35.911,25 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 40.938,83 TL

GENEL MÜDÜR (1/1)

Mevcut maaş: 31.783,75 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 36.233,48 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 16.883,40 TL

MEMUR (LİSANS - 1/4)Mevcut maaş: 12.062,50 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 16.284,38 TL

ÖĞRETMEN (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% zamlı): 16.883,40 TL

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)

Mevcut maaş: 20.871,25 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 23.793,23 TL

BAŞKOMİSER (1/4)

Mevcut maaş: 15.188,75 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 17.315,18 TL

POLİS MEMURU (1/4)

Mevcut maaş: 14.935,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 17.025,9 TL

HEMŞİRE (LİSANS - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 16.883,40 TL

MÜHENDİS (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 16.883,40 TL

TEKNİSYEN (LİSE -1/4)

Mevcut maaş: 10.632,50 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 12.121,05 TL

PRATİSYEN HEKİM (1/4)

Mevcut maaş: 25.906,25 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 29.533,13 TL

PROFESÖR (1/4)

Mevcut maaş: 28.350,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 32.319 TL

İMAM-HATİP

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 16.883,4 TL

AVUKAT (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 14 zamlı): 16.883,4 TL

En düşük memur emekli maaşı ne kadar 2024?

Mevcut en düşük memur emekli maaşı: 9.877,08 TL

Ocak 2024 en düşük memur emekli maaşı (% 14 zamlı): 11.259,87 TL

Hükümetin memur toplu sözleşme zam teklifine Memur-Sen’den ilk tepki

Toplu Sözleşme Görüşmelerinde hükümet ilk teklifini açıkladı. Zam oranlarının açıklanmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklama yaptı. Yalçın, hükümetin memurlara zam teklifini kabul etmelerini mümkün olmadığını söyledi. Ali Yalçın ilk değerlendirmesini yaptı. "Önümüzde süreç var, teklif revize edilmeli" diyen Yalçın, "Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı" şeklinde yorumda bulundu.

Memur-Sen toplu sözleşme görüşmesi talepleri neler?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.