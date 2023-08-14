2024 memur zammı ne kadar olacak

sorusu milyonlarca memur tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı. Peki 2024 memur zammı ne kadar olacak? 2024 Ocakta memur zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem

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