2024 Ocak memur ve memur emekli maaş zammı
Hükümetin memur maaş zam teklifi ne kadar?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için 2024-2025 için zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.
Ocakta memur maaşına enflasyon farkı ve ilave refah payı verilecek mi?
Bakan Işıkhan şunları söyledi: “Bilindiği gibi 2023 Ocak ayında kamu görevlerine yüzde 30 artış yaptık. Ayrıca Temmuz ayında 8077 lira seyyanen zam yaparak en düşük Memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttik. Gerek Ocak gerekse Temmuz'daki artışların enflasyon farkı alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulamak isterim. Kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 25 oranında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz. 2023 zammından ilave refah farkından verileceğini kaynaklandığını belirtmek isterim.
2024 yılında ilk 6 ay içinde yüzde 10 sonraki 6 ay için yüzde 10 artacağını imza altına almıştık.
2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım.” demişti. Hükümetin ilk zam teklifini Memur-Sen kabul etmemişti.
En düşük memur maaşı ne kadar?
Mevcut maaş: 22.017,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 31.237,72 TL
Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 34.049,11TL
Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 36.092,06 TL
Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 37.896,66 TL
En düşük memur emekli aylığı ne kadar?
Mevcut maaş: 9.877,06 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 14.013,57 TL
Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 15.274,79 TL
Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 16.191,28 TL
Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 17.000,85 TL
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Şube müdürü 2024 maaşı ne kadar?
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.041,48 TL
Memur 2024 maaşı ne kadar?
MEMUR - (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 32.544,43 TL
Uzman öğretmen 2024 maaşı ne kadar?
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Ocak 2024 (% 14 zamlı): 33.673,32 TL
Öğretmen 2024 maaşı ne kadar?
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Ocak 2024 (% 14 zamlı): 30.385,56 TL
Başkomiser maaşı 2024 ne kadar?
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00 TL
Ocak 2024 (% 14 zamlı): 37.193,64 TL
Polis maaşı 2024 ne kadar?
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Ocak 2024 (% 14 zamlı): 33.658,50 TL
Uzman doktor maaşı 2024 ne kadar?
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00 TL
Ocak 2024 (% 14 zamlı): 62.653,26 TL
Hemşire maaşı 2024 ne kadar?
HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Ocak 2024 (% 14 zamlı): 30.141,60 TL
Mühendis maaşı 2024 ne kadar?
MÜHENDİS 1/4Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Ocak 2024 (% 14 zamlı): 37.759,08 TL
Teknisyen maaşı 2024 ne kadar?
TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 33.395,71 TL
Profesör maaşı 2024 ne kadar?
PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 68.278,33 TL
Araştırma görevlisi maaşı 2024 ne kadar?
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 45.065,34 TL
Vaiz maaşı 2024 ne kadar?
VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 39.187,26 TL
Avukat maaşı 2024 ne kadar?
AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 44.780,17 TL
Memur emeklisi ocakta ne kadar maaş alacak?
Mevcut maaş: 35.911,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 50.950,88 TL
Mevcut maaş: 31.783,75 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 45.094,78 TL
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Mevcut maaş: 12.062,50 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 17.114,28 TL
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Mevcut maaş: 20.871,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 29.612,13 TL
Mevcut maaş: 15.188,75 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.549,80 TL
Mevcut maaş: 14.935,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.189,78 TL
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.908,51 TL
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.816,70 TL
Mevcut maaş: 32.626,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.289,77 TL
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.890,07 TL
Mevcut maaş: 54.959,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 77.975,83 TL
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.513,07 TL
Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.993,49 TL
Mevcut maaş: 10.632,50 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 15.085,39 TL
Mevcut maaş: 25.906,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 36.755,79 TL
Mevcut maaş: 14.810,00
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
En düşük memur emekli maaşı ne kadar 2024?
Mevcut en düşük memur emekli maaşı: 9.877,08 TL
Ocak 2024 en düşük memur emekli maaşı (% 14 zamlı): 11.259,87 TL
Memur-Sen toplu sözleşme görüşmesi talepleri neler?
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.
Konfederasyon, 2025 içinse 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.