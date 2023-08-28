Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur emekli zammı
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde gözler Hakim Kurulu toplantısında çıkacak kararda. Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranında son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.
Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranında kritik süreç devam ediyor. Önceki gün ilk toplantısını yapan kurul, dün bir kez daha toplandı. Toplantıda taraflar tekliflerini sunurken bugün kurul 3. kez toplandı.
Hakem Kurulu memur ve emekli zammı belli oldu mu?
Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Kurul ikinci toplantısını bugün yaptı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki toplantıya, akademiyenler, Memur-Sen, Kamu-sen ve KESK temsilcilerinden oluşan 11 üyenin tamamı katıldı. Toplantıda Çalışma Bakanlığı ve memur sendikaları kendi tekliflerini hakem heyetine sundular. Bundan sonraki süreçte hakem heyeti karar sürecine geçecek. Hakem Kurulu'nun nihai kararı vermek için 31 Ağustos'a kadar süresi var.
Hakem Kurulu kimlerden oluşuyor?
Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.
Toplu sözleşmede kamu çalışanlarının teklifi neydi?
Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.