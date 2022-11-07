Memur zammı son dakika haberi: 2023 emekli maaşları son durum ne, bugün bir açıklama oldu mu?

Memur zammı son dakika haberleri: Emekli ve memur ne kadar maaş alacak?

Emekli ve memurların merakla beklediği zamların belli olmasına sayılı günler kaldı. TÜFE'nin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam da açıklanacak. Memur ve emekliler maaşlarına toplu sözleşme zammına ek yüzde enflasyon farklı alacak. Peki 2023 emekli maaşları, memur maaşları ne kadar olacak? Ocak'ta memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte zamlı emekli ve memur maaşları tahminleri.

2023 memur emekli zam oranı

2022 Aralık ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Memur ve memur emeklisi dört gözle 2023 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının Aralık ayı enflasyonunu 2 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına enflasyon farkı gelecek. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin de zam oranları 2 Ocak'ta belli olacak.

Memur ve memur emeklileri zam farklarını ne zaman alacak?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

Memur ve emekli zamı son durum gelişmeleri

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışmasıyla ilgili, "2023'ün başında bütün bu meselelerin hayata geçtiği bir süreci yaşamış olacağız." dedi.

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Memur ve emekli maaşlarına zam ne zaman?

Akbaşoğlu, aralıkta asgari ücret, ocakta ise memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacağına işaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu şu bilgileri paylaştı: “Herkes müsterih olsun, Allah’ın izniyle ne söz verdiysek yerine getirdik, getiriyoruz. Toplumun bütün sorunlarını çözme merci AK Parti’dir, Cumhur İttifakı’dır. Bu konuda kimsenin en ufak tereddüdü olmasın. Toplumun beklentilerini karşılayacak adımlar atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

TÜİK’in 2022 Ekim ayı için enflasyon rakamlarını açıkladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyordu. TÜİK’in açıkladığı ekim ayı verilerine göre ise enflasyon yıllık yüzde 85,5 oldu.

Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3,84'lük enflasyon farkına hak kazandı. Yeni yılda memurlar yüzde 8 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık rakamlara göre memurun ocak ayı zammı enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 11,84 olacak. Son iki aylık veriyle birlikte kesin zam oranı netleşecek.

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Memur emekli zammı son durum: Yapılan açıklamalar, zam tahminleri

Memur maaşı zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram; “TÜİK’in açıkladığı verilere göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3.08 çıktı. Geçtiğimiz 3 ayın aylık enflasyon farkları 6.91’dir. Burada memurlarımızın enflasyon farkı artışı hesaplanırken aylık bu tutarlar toplanmıyor. Yani temmuzdan aralık sonuna kadar kümülatif enflasyon farkını dikkate almamız gerekiyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon 6.91 olsa da aralık ayına göre TÜFE’de yüzde 52.40’lık bir artış var. Burada memurlarımız, emeklilerimiz enflasyon farkı almıştı. Bu enflasyon farkı yüzde 41.69 memurlara, yüzde 42.35 emeklilerimize yapıldı. Aralık ayı itibarıyla yüzde 42’lik fark göz önünde bulunursa şu an 3 ay için yüzde 10’luk enflasyon farkı mevcuttur. En düşük memur maaşı yüzde 30 artış olursa 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya yükselmiş olacak.

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En düşük memur emekli maaşı yüzde 30 artış olursa 6 bin 078 liradan 7 bin 901 liraya yükselmiş olacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; Ücretlilerin, kendi hesabına çalışanların, emekli aylıklarının 2023 Ocak-Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak.

Emekli memur 2023 ocak zammı

Memur zammı enflasyon farkı ne kadar?

Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları, emekli aylıkları Ocak 2023'te yüzde 8, Temmuz ayında yüzde 6 oranında artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek.

Ocak 2023’te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında olması durumunda emeklilerin en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor.

Takvim'de yer alan habere göre, bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 103 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 700 liraya yükselecek. REKLAM

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 21.61 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 56 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 532 liraya yükselecek.

Enflasyon yüzde kaç olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 24 oldu. Büyüme hedefi ise 2023'te de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü. Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken maaşlara gelecek zam oranı için de kritik ipucu gelmiş oldu.

Öte yandan SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerin kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dâhil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak. 2023 yılında İşsizlik Sigorta Fonu varlığı 135 milyar liraya ulaşacak.

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Emekli memur zammı son durum

Maaşlara refah payı mı verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri ile vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar için hükümete talimatı verdi. Yapılacak düzenlemelerle enflasyonun refah kaybında yol açtığı tahribat kademe kademe giderilecek.

Hem asgari ücret, hem de emekli ve memur zammı Ocak ayında sosyal refah düzenlemeleri ile birlikte enflasyonun üzerine çıkacak. Atılacak olan adımların etkileri yıl boyunca devam edecek. Emekli ve memur Ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamları da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde koordinali olarak çalışmalar gerçekleştiriyor.

Emekli zammı hesaplama

Emekli zammı nasıl hesaplanıyor?

Emeklilerin, Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2023'te Aralık 2022 ile Haziran 2022 arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar.

Emekli ve memur enflasyon farkı ne kadar?

TÜİK Eylül 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. Emekli zam oranı için belirleyici olacak TÜFE endeksi de 1.046,89 olarak kayıtlara geçti. Bu değişim 3 aylık enflasyon oranının yüzde 7,05 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 3 aylık rakamlar kesinleşleşti.

Memur emekli zam oranı son dakika haberleri

Emekli ve memur maaşları için aylık zam oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Kasım Perşembe günü Ekim enflasyon oranını açıklayacak. TÜİK'in enflasyon rakamlarını duyurmasıyla, emekli ve memur maaşları için aylık zam oranı kesinleşecek.

Emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alarak artıyor.

Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla beraber 6 aylık zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lular için kesinleşmiş olacak.

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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ne kadar?

AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre; 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 73,88 oldu. Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre bu rakam yüzde 67,78, Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre ise yüzde 65 oldu. Bu 3 beklentinin ortalaması ise yüzde 68,95 oldu. Yani bu rakam 2022 yılının tamamı için enflasyon tahmini oldu.

SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olur?

Bu yıl sonu beklentisine göre hesap yaparsak, TÜFE endeksi 2022 yılı sonunda 1.160,60 seviyesine yükselecek. 6 aylık enflasyon ise yüzde 18,68 olacak. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli zammı beklentisi olarak gerçekleşti.

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Memur ve emeliye beklenen zam oranı nedir?

Sene sonu enflasyonunun en az yüzde 65, en fazla ise yüzde 75 bandında olacağını öngörülmekte. Bununla beraber de 6 aylık enflasyon neticesinden memurlar ve emeklilere enflasyon farkı kadar bir maaş artışı görecektir.

Haziran sonu itibarıyla yüzde 42'lik enflasyon açıklandı. Sene sonu enflasyonun en az yüzde 65 olacağını öngörülmekte. Yüzde 65 ile 75 arasında enflasyon oluşursa eğer memur ve emeklilerimiz yüzde 25 ile yüzde 30'luk farkı maaşlarında göreceklerdir. Ancak bu döneme özel seyyanen zam yapılma yani ekstra enflasyondan daha fazla bir zam yapılma durumu gerçekleşebilir.

Memur maaşları ne kadar olacak?

Memur maaşları yeni yılla birlikte zamlancak. Takvim’de yer alan habere göre, avukat, doktor, hemşire, öğretmen, memur, kaymakam, mühendis ve teknisyen memur maaşları ocakta şu şekilde olması bekleniyor.

Genel müdür 1/4 Mevcut maaş: 29.809,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 36.590,55 TL Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 Mevcut maaş: 15.848,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 19.453,42 TL Memur (Üniv. mez.) 9/1 Mevcut maaş: 9.707,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 11.915,34 TL Öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 12.276,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 15.068,79 TL Kaymakam 1. sınıf 1/4 Mevcut maaş: 27.574,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 33.847,09 TL Başkomiser 3/1 Mevcut maaş: 15.810,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 19.406,78 TL Polis memuru 8/1 Mevcut maaş: 13.747,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 16.874,44 TL Uzman doktor 1/4 Mevcut maaş: 18.853,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 23.142,06 TL Hemşire (Üniv. mez) 5/1 Mevcut maaş: 11.828,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 14.518,87 TL Mühendis 1/4 Mevcut maaş: 16.205,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 19.891,64 TL Teknisyen (Lise mezunu) 11/1 Mevcut maaş: 10.100,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 12.397,75 TL Profesör 1/4 Mevcut maaş: 25.984,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 31.895,36 TL Araştırma görevlisi 7/1 Mevcut maaş: 15.311,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 18.794,25 TL Vaiz 1/4 Mevcut maaş: 12.752,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 15.653,08 TL Avukat 1/4 Mevcut maaş: 15.485,00 TL Yüzde 22.75 zamlı maaş: 19.007,84 TL

ÖZGÜN Numan Kurtulmuş: İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak