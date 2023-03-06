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Meral Akşener toplantıya katılmayacak: Masa artık 5'li toplanacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masaya ilişkin, "Bu masa artık ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan noter masasına dönüşmüştür. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.” diyerek masadaki ortaklara yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Akşener'in 6'lı Masa'yı dağıtmasının ardından gözler Millet ittifakının bugün açıklayacağı cumhurbaşkanı adayı toplantısına çevrildi. Akşener, masaya yeniden oturma şartının Kılıçdaroğlu’nun millete dönmesi olduğunu söyledi. Akşener'in Saadet Partisi'ndeki toplantıya katılmayacağı açıklanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti'ye geldi.

10:14 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
5'li masa toplantısına Meral Akşener katılacak mı?

5'li masa toplantısına Meral Akşener katılacak mı?

Cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu ilk toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki gösteren Meral Akşener'in 6’lı Masa'yı zehir zemberek açıklama ile terk etti. Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz ederek ayrılmasının ardından Millet İttifakı yola devam kararı aldı. CHP, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ev sahipliğinde bugün yeniden bir araya gelecek.

5'li masa

5’li Masa toplantı saata kaçta?

Beşli Masa, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14:00'da toplanarak hem ortak adayı hem de geçiş sürecinin yol haritasını ele alacak ve kamuoyuna açıklayacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliği yapacağı toplantıya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak. Millet İttifakı'nın adayının artık, açıklandığı gibi Kemal Kılıçdaroğlu olması da kesinleşti.

Meral Akşener

Meral Akşener bugünkü 5’li masa toplantısına katılacak mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkeze gitti. Akşener’i, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı. Akşener'i masaya geri dönmeye ikna etmek için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş Akşener ile görüştü. Meral Akşener Millet İttifakı'nın aday belirleme toplantısına katılmıyor. Açıklama parti sözcüsünden geldi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Meral Akşener Saadet Partisi'ndeki toplantıya gitmiyor, başka görüşmesi var.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

İmamoğlu'ndan Akşener görüşmesinden sonra ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İyi Parti Genel Merkezi'ne gitti.

İmamoğlu görüşmeden sonra şu açıklamayı yaptı: "Bugün bu çok önemli süreçte saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hanımefendiyi Mansur Yavaş beyefendi ile ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi değerli genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz 6'lı masanın stratejisinin varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu önemine binaen buradayız."

Yavaş ise şunları söyledi: "Bizler Millet İttifakının belediye başkanlarıyız. Masada yaşananları seyretme imkanımız yok. Hep birlikte bir araya geldik. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusu. Biz de görev edindik, bunu sayın genel başkanımıza ilettik."

Meral Akşener'den masa açıklaması

Meral Akşener’den 6’lı masaya zehir zemberek açıklamalar

Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklama yapmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masaya ilişkin, "Bu masa artık ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan noter masasına dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasına, "En sonda söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim." diyerek başlayan Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme bir siyasetin 'hınk deyicisi' olmayacaktır." ifadelerini kullandı.


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor. 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir.” diyerek seçimlerin ertelenmeyeceğini duyurdu. Seçim takvimi işlerken, 6’lı masanın adayı açıklanması beklenirken, Meral Akşener yasayı devirdi. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.



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#5 li masa
#6 lı masa
#kemal kılıçdaroğlu
#Ali Babacan
#ahmet davutoğlu
#Gültekin Uysal
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