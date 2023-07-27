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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıklayacağı toplantı başladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı.
Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminleri yüzde kaç oldu?
Kamuoyunun karşısına çıkan Erkan gazetecilerin ve ekonomistlerin sorularını yanıtlıyor. Erkan önemli açıklamalar yaparak "Faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık, almaya devam edeceğiz" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu için enflasyon tahminlerini güncelledi. Buna göre bir önceki toplantıda bu yıl sonu için yüzde 22 olarak açıklanan enflasyon oranı yüzde 58'e yükselmiş oldu. 2024 yılı için enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 yılı için ise yüzde 15 olarak belirlendi.