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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkarıldıklarını açıklayarak, enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini, belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceklerini söyledi. Erkan, enflasyonun 2024 yıl sonunda % 33,0, 2025 yıl sonunda ise % 15,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

11:12 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminleri.jpg

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminleri.jpg

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıklayacağı toplantı başladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı.

Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminleri yüzde kaç oldu?

Kamuoyunun karşısına çıkan Erkan gazetecilerin ve ekonomistlerin sorularını yanıtlıyor. Erkan önemli açıklamalar yaparak "Faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık, almaya devam edeceğiz" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu için enflasyon tahminlerini güncelledi. Buna göre bir önceki toplantıda bu yıl sonu için yüzde 22 olarak açıklanan enflasyon oranı yüzde 58'e yükselmiş oldu. 2024 yılı için enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 yılı için ise yüzde 15 olarak belirlendi.

#merkez Bankası
#tcmb
#yıl sonu enflasyonu
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