Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu için enflasyon tahminlerini güncelledi. Buna göre bir önceki toplantıda bu yıl sonu için yüzde 22 olarak açıklanan enflasyon oranı yüzde 58'e yükselmiş oldu. 2024 yılı için enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 yılı için ise yüzde 15 olarak belirlendi.