Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle negatif seyrediyor. Para piyasalarında Fed’in gelecek ay politika faizini yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan artıracağı fiyatlanırken, Powell’ın yarınki açıklamalarının söz konusu beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor. Fed, son toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak faizi yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz arttıracak mı?

Merkez Bankası (TCMB) seçimlerin ardından gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 1,150 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükseltmesi bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketinde faizin yüzde 19,25'e, Reuters'ın anketinde yüzde 20'ye çıkarılacağı görüşü hakimdi.

Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur?

Merkez Bankası bu işlemler için bir faiz oranı belirler. Bu oranı değiştirerek para politikasını oluşturur. Merkez Bankası tarafından belirlenen bu faize politika faizi denir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi vatandaşlar, faiz artarsa dolar ne olur sorularına yanıt ararken, altın yatırımcıları da faiz artarsa altın ne olur sorularına yanıt arıyor. Merkez Bankası, enflasyon tehdidi gördüğünde faiz oranını artırır. Böylece toplam talebi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalışır.

Bankalar kendi müşterilerine uyguladıkları faizlerini artırır. Enflasyonla mücadele algısı güçlenir. Döviz kurları düşer, TL değer kazanır. Kredi çekmenin maliyeti yükseldiği için borçlanma ertelenir. Enflasyon beklentisi düşer. İthal ürünlerin fiyatı düşer. Harcamalar azaltılır. Ürünlere olan talep düşer, ihracat azalır.

Fed faizi artırırsa dolar ne olur?

FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

FED faizi düşerse dolar ne olur?

FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.

Faiz altın yükselir mi, düşer mi?

FED'in faiz artırma kararı altını iki yönden etkiler. Birincisi; ons altın tarafından bakıldığı zaman FED'in faiz artırımı dünya genelinde altından çıkışları hızlandırır bu durum da ons altında geri çekilmelere neden olabilir. İkincisi dolar etkisinden gram altın tarafından bakıldığında ise; dolar bir miktar değer kazanacağı için gram altında da bir miktar değer artışı olabilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolar ve altın ne olur?

Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse dolar ve altın ne olur?

Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Kurun yükselişi altın fiyatlarını da yükseltir. FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Türk Lirası değer kazanır.



