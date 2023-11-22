Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar ve altın başta olmak üzere birçok yatırım aracını etkileyen faiz kararı, ekim ayında 5 puan artarak yüzde 35'e yükselmişti. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?