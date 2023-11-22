Merkez Bankası
Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar ve altın başta olmak üzere birçok yatırım aracını etkileyen faiz kararı, ekim ayında 5 puan artarak yüzde 35'e yükselmişti. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
2023 KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ
AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.