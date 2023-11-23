Merkez Bankası
Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar ve altın başta olmak üzere birçok yatırım aracını etkileyen faiz kararı, ekim ayında 5 puan artarak yüzde 35'e yükselmişti. Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Herkesin merakla beklediği TCMB faiz kararı için bankadan açıklama geldi.
MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Kasım ayı Merkez Bankası PPK toplantısı ardından saat 14.00’te son dakika açıklaması yapıldı. Piyasalar faizlerde 250 baz puanlık artış bekliyordu. TCMB açıklamasına göre politika faizi 500 baz puanlık artış ile yüzde 40 seviyesine yükseltildi.
"Ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararında beklentilerin üzerinde bir şekilde politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gitti. Kasım ayı faiz artırımının ardından 23 Kasım Perşembe saat 14:25 itibarıyla dolar 28,76 civarında işlem görüyor.