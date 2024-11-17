Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak! Altın, dolar ve euro yatırımcısı TCMB PPK toplantı tarihine kilitlendi

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD seçimleri sonrası piyasalar yön bulmaya çalışırken, Trump’ın zaferi sonrası altın piyasalarında hüzün devam ediyor. Altın fiyatları hafta başından bu yana yüzde 5'in üzerinde değer kaybına uğradı. Euro fiyatları az da olsa düşerken, dolarda yukarı yönlü bir ivme içinde. Piyasaların bu kadar hareketli olduğu bir süreçte Ekim ayında faizi sabit tutan Merkez Bankası’nın kasım ayı faiz kararı bekleniyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün beklentiler ne yönde? İşte 2024 Kasım ayı TCMB PPK toplantı tarihi…
Kasım ayı faiz kararı ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından heyecanla bekleniyor. ABD seçimleri sonrası piyasalar oldukça hareketlendi.
hafta başından bu yana yüzde 5 civarında kayba uğradı. ABD'de ilk seçim sonuçları döviz piyasalarında da fiyatlamaları belirleyen unsur oldu. Trump’ın zaferi sonrası dolar bir yılın zirvesine çıktı. Bitcoin ise zirveleri aştı. Piyasaların oldukça hareketli olduğu bir süreçte gözler Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantı tarihine kilitlendi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte 2024 Kasım ayı TCMB faiz kararı toplantı tarihi.
2024 KASIM TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım 2024 tarihinde Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşılıyor.
2024 KASIM MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın TCMB'nin 21 Kasım Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.
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