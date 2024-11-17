Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak! Altın, dolar ve euro yatırımcısı TCMB PPK toplantı tarihine kilitlendi

Kasım ayı faiz kararı ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından heyecanla bekleniyor. ABD seçimleri sonrası piyasalar oldukça hareketlendi.

hafta başından bu yana yüzde 5 civarında kayba uğradı. ABD'de ilk seçim sonuçları döviz piyasalarında da fiyatlamaları belirleyen unsur oldu. Trump’ın zaferi sonrası dolar bir yılın zirvesine çıktı. Bitcoin ise zirveleri aştı. Piyasaların oldukça hareketli olduğu bir süreçte gözler Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantı tarihine kilitlendi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte 2024 Kasım ayı TCMB faiz kararı toplantı tarihi.