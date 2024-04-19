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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB nisan ayı faiz kararı, beklentisi açıklandı mı?

"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, yatırımcılar yatırımlarını güvenli limanlara çekmeye başladı. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları, nisan ayı faiz kararının ardından yatırımlarına yön verecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB nisan ayı faiz kararı, beklentisi açıklandı mı?

11:53 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararı 2024
Merkez Bankası faiz kararı 2024

"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB nisan ayı faiz kararı, beklentisi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı, mevduat faizi, dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltmişti ve gözler yeni faiz kararının ne olacağına çevrilmişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB nisan ayı faiz kararı, beklentisi açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.


Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

MART AYINDA POLİTİKA FAİZİ YÜKSELTİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.


TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltti.

ENLASYON VE DOLAR BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise 40,02'den 40,53'e çıktı.


Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.


12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.


Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara indi.


Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi.

#merkez bankası faiz kararı
#Merkez Bankası
#TCMB
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