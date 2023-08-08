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Piyasaların gözünü Merkez Bankası faiz toplantısında! (2023 TCMB Ağustos ayı PPK faiz kararı)

Merkez Bankası 2023 Ağustos ayı faiz kararını ne zaman açıklayacağı ekonomiyi yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başlandı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını son toplantısında 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı. Şimdi gözler Ağustos ayı faiz toplantı kararlarında. Peki, Merkez Bankası Ağustos 2023 faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? TCMB faiz kararı beklentisi ne? İşte detaylar.

10:42 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Her ay yapılan faiz kararı toplantısı öncesinde, piyasaların ağustos ayı faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek üçüncü faiz kararı merak konusu oldu. İlk iki kararda olduğu gibi ağustos kararında da artış bekleniyor.

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı ne oldu?

TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise faiz indirimine gitmiş aralık ve ocak ayında ise faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. Şubat ayında ise 50 baz puan faiz indirimi yapan TCMB politika faizini yüzde 8.5'e çekmişti. Mart ayında ise faizler yüzde 8.5'ta sabit bırakıldı. Aynı şekilde nisan ve mayıs aylarında da faizler yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutuldu. Haziran ayında ise faizler yüzde 15'e çekildi, Temmuz ayında ise bir kez daha artış yapılarak faizler yüzde 17.5'a çıkarıldı.

Fed faiz kararı ne oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentilerine paralel olarak faizi yüzde 5,25'te sabit bıraktı. Fed böylece Mart 2022'de başladığı faiz artırım döngüsünde frene basmış oldu ancak Fed yetkilileri sene sonuna kadar 25'er baz puanlık iki faiz artışı daha öngördü.

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#Merkez Bankası
#TCMB
#faiz kararı
#Para Politikası Kurulu
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