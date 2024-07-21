TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için nefesler tutuldu! Toplantı ardından Temmuz ayı faiz kararı duyurulacak. Piyasaları yakından ilgilendiren Merkez Bankası faiz kararı, geçtiğimiz ay yüze 50 seviyesinde sabit kalmıştı. Peki Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası faiz toplantı tarihi ne zaman?
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle 23 Temmuz'da toplanacak.
Geçen yılın haziran ayından bu yana sıkı para politikası uygulayan Banka, politika faizini en son mart ayında yükselterek yüzde 50'ye çıkardı. Nisan, mayıs ve haziran aylarında ise faizi sabit bıraktı.
Merkez Bankası faiz kararı ne yönde olacak?
Bankanın enflasyonla mücadele kapsamında bu ay da faizleri sabit tutması bekleniyor.
TCMB faiz toplantı takvimi
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