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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz toplantı takvimi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını Salı günü saat 14.00'te açıklayacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne yönde olacak? 2024-2025 TCMB faiz kararı toplantı takvimi.

15:43 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 15:44 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
TCMB faiz kararı
TCMB faiz kararı

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için nefesler tutuldu! Toplantı ardından Temmuz ayı faiz kararı duyurulacak. Piyasaları yakından ilgilendiren Merkez Bankası faiz kararı, geçtiğimiz ay yüze 50 seviyesinde sabit kalmıştı. Peki Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz toplantı tarihi ne zaman?

Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle 23 Temmuz'da toplanacak.

Geçen yılın haziran ayından bu yana sıkı para politikası uygulayan Banka, politika faizini en son mart ayında yükselterek yüzde 50'ye çıkardı. Nisan, mayıs ve haziran aylarında ise faizi sabit bıraktı.

Merkez Bankası faiz kararı ne yönde olacak?

Bankanın enflasyonla mücadele kapsamında bu ay da faizleri sabit tutması bekleniyor.

TCMB faiz toplantı takvimi

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  3. 17 Ekim 2024
  4. 21 Kasım 2024
  5. 26 Aralık 2024
  6. 23 Ocak 2025
  7. 20 Şubat 2025
  8. 20 Mart 2025
#Merkez Bankası
#TCMB
#faiz kararı
33 dakika önce
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