ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını düşürdüğünde, bu durum yatırım araçlarını farklı şekillerde etkileyebilir. Etkiler karmaşıktır ve çeşitli faktörlere bağlıdır. Peki FED faizi indirirse altın dolar ne olur, düşer mi yükselir mi? İşte ABD Merkez Bankası faizi düşürürse dolar ve altın fiyatlarının ne olacağına ilişkin haberin detayları.