Emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranı gündemdeki yerini koruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında kademeli olarak zam planlanıyor. En düşük emekli maaş zammın ardından yapılacak kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak. Meclis'e gelecek ilk yasal düzenleme ise memurların taban maaşı ile emeklilere yapılacak ek artışlar ile ilgili olacak. Tüm maaş artışı düzenlemeleri EYT'lileri de etkileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini duyurdu. Peki 7.500 lira ve üzeri alanların emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte, zam oranlarıyla ilgili son gelişmeler.