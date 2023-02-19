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Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararı belli olacak: TCMB faiz toplantı tarihi

Merkez Bankası faiz toplantısı ile yılın ikinci faiz kararı bu ay belli olacak. Ocak ayında politika faizini yüzde 9 sabit tutan Banka, 2022 aralık ayı faiz kararı ile piyasalara yeniden yön verecek. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla beklenen şubat ayı faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

12:30 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Her ay yapılan faiz kararı toplantısı öncesinde, piyasaların şubat ayı faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, şubat ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.

TCMB faiz beklentisi ne yönde?

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.



#Merkez Bankası
#merkez bankası faiz kararı
#TCMB
2 gün önce
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Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararı belli olacak: TCMB faiz toplantı tarihi
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