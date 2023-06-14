Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
ABD'de dün açıklanan tüketici enflasyonu (TÜFE) verileri, Fed'in yüzde 5 - yüzde 5,25 aralığında bulunan fonlanma faizini sabit tutacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Ülkede manşet enflasyon yüzde 4,9'dan yüzde 4'e gerilerken, aylık TÜFE ise yüzde 0,1 oldu. Açıklanan enflasyon verilerinin ardından bugün saat 21.00'da FED’in faiz kararı belli olacak. Yurt içinde ise Merkez Bankası’nın haziran ayı toplantısı bekleniyor. Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Hafize Gaye Erkan'ın gelmesiyle birlikte, TCMB tarafından alınacak olan faiz kararı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
TCMB faiz kararı beklentisi ne?
Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek ilk faiz kararı merak konusu oldu. Ekonomistlerin bir bölümü artış yönünde görüş bildirirken bir bölümü ise sabit tutulacağı yönünde görüşlerini sundu.
Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı ne oldu?
Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.
Fed faiz kararı ne olur?
Analistler, önceki 10 toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz artırımına giden Fed'in bugün artırımlara ara vererek politika faizini sabit bırakmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.