Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını 20 Temmuz Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltmişti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

Merkez Bankası geçen aylardaki faiz kararı ne olmuştu?

Faiz oranı haziranda yüzde 15'e yükselmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.

Merkez Bankası faizi neden artırır?

Merkez bankaları, enflasyonu kontrol etmek için faiz oranlarını artırabilir. Faiz oranlarının artması, kredilerin daha pahalı hale gelmesini sağlar ve bu da insanların daha az harcama yapmasına neden olur. Bu, enflasyonu düşürmeye yardımcı olur.

Merkez bankaları, faiz oranlarını artırmak için genellikle birkaç nedene sahiptir. En yaygın nedenler, enflasyonun yüksek olması, ekonominin çok hızlı büyümesi veya ekonomide balon oluşması gibi durumlar olabilir.

Merkez Bankası’nın faizi artırmasının sebebi nedir?

Merkez bankaları, faiz oranlarını artırarak, ekonomiyi yavaşlatmaya ve enflasyonu kontrol etmeye çalışır. Ancak, faiz oranlarının artırılmasının bazı olumsuz sonuçları da olabilir.

Faiz artarsa ne olur?

Faiz oranlarının artması, kredilerin daha pahalı hale gelmesine neden olabilir ve bu da insanların daha az harcama yapmasına neden olabilir. Bu, ekonomiyi yavaşlatabilir ve işsizliği artırabilir, ancak enflasyonu kontrol etmeye de yardımcı olabilir. Merkez bankaları, bu iki faktörü dengeleyerek bir karar vermete.







