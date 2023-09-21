Merkez Bankası faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge Repo faizinde 500 baz puan artışa gitti. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 25,00'ten yüzde 30,00'e yükseltildi.
Hafize Gaye Erkan'ın başkan olmasının ardından yapılan üç toplantıda toplam 1650 baz puan Faiz artışına gidildi. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.
Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltmişti. TCMB, bu kararla birlikte, faiz artışına 16 ay sonra yeniden başladı. Ağustos 2022'den bu yana faiz indirimine giden TCMB, Temmuz 2023'te faizi 7,5 puan artırarak yüzde 17,5'e yükseltmişti.
Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı metni
Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum
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