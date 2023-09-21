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Son dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 30'a yükseltti

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltti. İşte faiz kararı sonrası güncel döviz kuru ve altın fiyatları ile birlikte haberin detayları…

14:09 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge Repo faizinde 500 baz puan artışa gitti. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 25,00'ten yüzde 30,00'e yükseltildi.

Hafize Gaye Erkan'ın başkan olmasının ardından yapılan üç toplantıda toplam 1650 baz puan Faiz artışına gidildi. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltmişti. TCMB, bu kararla birlikte, faiz artışına 16 ay sonra yeniden başladı. Ağustos 2022'den bu yana faiz indirimine giden TCMB, Temmuz 2023'te faizi 7,5 puan artırarak yüzde 17,5'e yükseltmişti.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı metni

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum

Gram altın fiyatı

Alış 1.669,11 TL

Satış 1.669,30 TL

22 Ayar Bilezik fiyatı

Alış 1.536,53 TL

Satış 1.556,71 TL

Altın (ONS) fiyatı

Alış 1.923,74 TL

Satış 1.924,01 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı

Alış 10.990,00 TL

Satış 11.122,00 TL

Yarım Altın fiyatı

Alış 5.513,00 TL

Satış 5.585,00 TL

Çeyrek Altın fiyatı

Alış 2.748,00 TL

Satış 2.791,00 TL



#Merkez bankası
#faiz kararı
#tcmb
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Merkez Bankası faiz kararı: 500 baz puan artırıldı