Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
ABD Merkez Bankası (Fed), bugünkü toplantısında federal fonlama faizini yüzde 5-5,25 aralığında sabit bıraktı. Piyasa beklentileri de bu yöndeydi. Böylece Fed, 15 ay sonra ilk kez faiz oranını artırmadı. Karar oy birliğiyle alındı. Açıklamada “Hedef faiz aralığını bu toplantıda sabit tutmak ek bilgileri ve para politikasının etkilerini değerlendirme imkanı verecek” denildi. FED faiz kararı sonrası yurt içi piyasalar Merkez Bankası’nın haziran ayı toplantısı bekleniyor. Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Hafize Gaye Erkan'ın gelmesiyle birlikte, TCMB tarafından alınacak olan faiz kararı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
TCMB faiz kararı beklentisi ne?
Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek ilk faiz kararı merak konusu oldu. Ekonomistlerin bir bölümü artış yönünde görüş bildirirken bir bölümü ise sabit tutulacağı yönünde görüşlerini sundu.
Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı ne oldu?
Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.
Fed faiz kararı ne oldu?
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentilerine paralel olarak faizi yüzde 5,25'te sabit bıraktı. Fed böylece Mart 2022'de başladığı faiz artırım döngüsünde frene basmış oldu ancak Fed yetkilileri sene sonuna kadar 25'er baz puanlık iki faiz artışı daha öngördü.