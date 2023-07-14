Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis Genel Kurulu’na çevrildi. TBMM Genel Kurulu, memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yaptı. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Söz konusu madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Peki memur maaşlarına yapılan zam Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 8 bin seyyanen zam ne zaman verilecek, bu ay yatar mı? İşte detaylar.