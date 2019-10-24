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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından helikopter satışı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından helikopter satış ihalesi yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersin Büyükşehir Belediyesine ait helikopter ihale ile satılacaktır

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait helikopter ihale ile satılacaktır

Muhammen bedeli 17.515.783,64-TL+KDV olarak tespit edilen helikopterin satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35'inci maddesi (a) fıkrasına istinaden kapalı teklif usulü ile 6 Kasım 2019 tarihinde saat 14:00'te Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Toplantı Salonu Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 Akdeniz/Mersin adresinde gerçekleştirilecek.

Helikopter ihale gününden 10 iş günü önce mesai saatleri içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Heliportunda isteklilerce randevu alınarak görülebilir.

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