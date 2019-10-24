Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından helikopter satışı

Muhammen bedeli 17.515.783,64-TL+KDV olarak tespit edilen helikopterin satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35'inci maddesi (a) fıkrasına istinaden kapalı teklif usulü ile 6 Kasım 2019 tarihinde saat 14:00'te Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Toplantı Salonu Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 Akdeniz/Mersin adresinde gerçekleştirilecek.
Helikopter ihale gününden 10 iş günü önce mesai saatleri içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Heliportunda isteklilerce randevu alınarak görülebilir.
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