Mersin, Hatay TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde konut başvurusu e devlet üzerinden tamamlanırken, bankalar aracılığıyla yapılacak TOKİ sosyal konut başvuruları 31 Ekim’de sona erdi. 8 milyon kişinin başvurduğu projede İş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek. 81 ilde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. 2 yılda 250 bin sosyal konut yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi.

Hatay TOKİ Kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

TOKİ Hatay kura çekiliş tarihini açıkladı. Buna göre, Hatay merkez 1.100 konut projesi için hak sahipleri belirleme kura çekiminin 2 Ocak 2023 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

Mersin, Aksaray TOKİ çekilişi ile ilgili net bir tarih paylaşılmazken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya Şırnak ve Ardahan’daki çekilişlerin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 ilde olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri tamamlandı. TOKİ üçüncü etap kuraları çekilmeye devam ediliyor.

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TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Mersin, Hatay, Aksaray kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ CANLI YAYIN EKRANI

TOKİ kura çekiliş tarihleri

Kars'ta 1.070 konutunki 8 Kasım'da,

Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da,

Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.

Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da,

Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da,

Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,

Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekildi.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ (TÜM İLLERİN) İÇİN TIKLAYIN

Mersin TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler

Merkez Mut Silifke Tarsus Toroslar

Hatay hangi ilçelerde TOKİ konutları yapılacak?

Dörtyol

Altınözü

Erzin

Hassa

İskenderun

Kırıkhan

Merkez

Payas

Reyhanlı

Adana TOKİ konutları yapılacak ilçeler hangileri?

İMAMOĞLU

MERKEZ

SARIÇAM

TUFANBEYLİ

YUMURTALIK

Konya'da Yeni TOKİ nereye yapılacak?

- AKŞEHİR

- BEYŞEHİR

- BOZKIR

- CİHANBEYLİ

- ÇELTİK

- ÇUMRA

- DERBENT

- DOĞANHİSAR

- EREĞLİ

- GÜNEYSINIR

- HADİM 3. ETAP

- HÜYÜK 4. ETAP SELKİ MAHALLESİ

- HÜYÜK 5. ETAP AKDAĞ MAHALLESİ

- ILGIN

- KADIHANI 6 VE 7. ETAPLAR

- KARAPINAR

- KULU

- MERKEZ

- SARAYÖNÜ

- SEYDİŞEHİR

- TAŞKENT 3. ETAP

- TUZLUKÇU 2. ETAP

- YALIHÜYÜK 2. ETAP

- YUNAK 3. ETAP

TOKİ kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek.

Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

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TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

ÖZGÜN TOKİ Adana, Mersin, Hatay, Konya, Aksaray arsa yerleri