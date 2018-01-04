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Mersin hava durumu! Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin hava durumu

Meteoroloji'den Mersin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre Mersin'de sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Ani sel baskınlara karşı ise vatandaşların dikkatli olunması istendi. İşte Mersin hava durumu...

Haber Merkezi AA
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamalarına göre Mersin'de kuvvetli yağışlar görülecek.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamalarına göre Mersin'de kuvvetli yağışlar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Mersin ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Vatandaşlar ise Mersin'de havaların nasıl olacağını merak ediyor.

Mersin'de havalar nasıl olacak?

Mersin'de bugün kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde yağışlar daha da artacak.

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Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, Mersin'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar il merkezinde kuvvetli (21-50 kilometre/saat), ilin doğusu ile Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kilometre/saat) olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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