Mersin cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Mersin Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında
28 Mayıs Mersin Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları
Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur Mersin seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.
Mersin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
- 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Mersin’de % 57.2 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken, Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 37.6 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Mersin oy oranı ise % 6.8 oldu.
Mersin milletvekili seçim sonuçları 2023
- 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Mersin’de CHP oyların % 30.9’unu alırken AK Parti % 24.9 oranında oya sahip oldu. Mersin Yeşil Sol Parti % 13.2, MHP % 12, İYİ Parti 11.8, TİP % 2 oranında oy aldı.
Mersin’de kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Ali Mahir Başarır CHP
- Gülcan Kış CHP
- Mehmet Emin Ekmen CHP
- Talat Dinçer CHP
- Hasan Ufuk Çakır CHP
- Nureddin Nebati AK Parti
- Ali Kıratlı AK Parti
- Havva Sibel Söylemez AK Parti
- Faruk Dinç AK Parti
- Ali Bozan Yeşil Sol Parti
- Perihan Koca Yeşil Sol Parti
- Levent Uysal MHP
- Burhanettin Kocamaz İYİ Parti
AK PARTİ MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1.NUREDDİN NEBATİ
2. ALİ KIRATLI
3. HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ
4. FARUK DİNÇ
5. MEHMET AKDOĞAN
6. ALİ İHSAN GÖK
7. SERKAN TANRIKULU
8. HAKKI MENİZ
9. FATİH DÖLEK
10. MUSTAFA ERİM
11. FİRDEVS AKTÜRK
12. HALİT PEKDURAN
13. SEÇKİN TAŞ
14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?
Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.
Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.
14 Mayıs seçimlerinde yurtdışında ne kadar oy kullanıldı?
Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.
14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Mersin'de partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu:
MHP MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. LEVENT UYSAL
2. SERDAR SOYDAN
3. MUSTAFA AKIN
4. OLCAY KILAVUZ
5. MEHMET ŞAHİN
6. KÜRŞAT TÜRKER ERCAN
7. MUSTAFA YAŞAR
8. KIVANÇ DERYA
9. ZEYNEL KORKMAZ
10. FERDA ER
11. FATİH ÖNGE
12. ALİ ARI
13. ALİ KAYA
CHP MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ALİ MAHİR BAŞARIR
2. GÜLCAN KIŞ
3. MEHMET EMİN EKMEN
4. TALAT DİNÇER
5. HASAN UFUK ÇAKIR
6. EMRE YILMAZ
7. NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN
8. LEYLA SERİN KIRIK
9. AHMET YORGUN
10. MEHMET GÜLTEKİN UĞUR
11. ŞERİFE ARICI YILDIZ
12. GÜVEN KOCABIYIK
13. NESLİHAN ÇELEBİ
İYİ PARTİ MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. BURHANETTİN KOCAMAZ
2. AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU
3. ALİ ER ORTA ÇİFTÇİ
4. ESRA KAHRAMAN
5. ÖZER ÖZEL
6. MEHMET TURGUT
7. YÜKSEL ÇELİK
8. ESİN ERKOÇ
9. ALİ RIZA ÖZDENİZ
10. MEHMET TÜRE
11. MEHMET YUNUS SEVEN
12. HİLAL USTA
13. HÜSEYİN AKSAN
2018 Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 37,9’unu alırken, Muharrem İnce Mersin Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 37,4’ünü aldı. Merak Akşener yüzde 12,1, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 11,9’unuü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.
2018 Mersin milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Mersin oy oranı % 41,4 olurken, AK Parti 4, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 41’ini alarak CHP 3, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı. 2 milletvekili de HDP çıkardı.
2018 Mersin'de hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 28,6
- CHP % 26,8
- HDP % 16,9
- İYİ Parti % 13,6
- MHP % 12,8
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
2018 Milletvekili genel seçim sonuçları
24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.