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Mersin seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı seçim sonucu oy oranları

Mersin 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gidiyor. Mersin’de 1.422.097 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Gaziantep’te Kemal Kılıçdaroğlu % 57.2, Recep Tayyip Erdoğan % 37.6 oy aldı. 28 Mayıs 2023 Mersin ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alacak.

16:08 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mersin cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Mersin cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Mersin Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Mersin cumhurbaşkanlığı
, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Mersin’de Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık
, oyların yüzdelik dilimleri ile Mersin 2. tur
kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs Mersin Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur Mersin seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

Mersin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

  • 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Mersin’de % 57.2 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken, Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 37.6 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Mersin oy oranı ise % 6.8 oldu.

Mersin milletvekili seçim sonuçları 2023

  • 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Mersin’de CHP oyların % 30.9’unu alırken AK Parti % 24.9 oranında oya sahip oldu. Mersin Yeşil Sol Parti % 13.2, MHP % 12, İYİ Parti 11.8, TİP % 2 oranında oy aldı.

Mersin’de kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Ali Mahir Başarır CHP
  • Gülcan Kış CHP
  • Mehmet Emin Ekmen CHP
  • Talat Dinçer CHP
  • Hasan Ufuk Çakır CHP
  • Nureddin Nebati AK Parti
  • Ali Kıratlı AK Parti
  • Havva Sibel Söylemez AK Parti
  • Faruk Dinç AK Parti
  • Ali Bozan Yeşil Sol Parti
  • Perihan Koca Yeşil Sol Parti
  • Levent Uysal MHP
  • Burhanettin Kocamaz İYİ Parti

AK PARTİ MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1.NUREDDİN NEBATİ

2. ALİ KIRATLI

3. HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ

4. FARUK DİNÇ

5. MEHMET AKDOĞAN

6. ALİ İHSAN GÖK

7. SERKAN TANRIKULU

8. HAKKI MENİZ

9. FATİH DÖLEK

10. MUSTAFA ERİM

11. FİRDEVS AKTÜRK

12. HALİT PEKDURAN

13. SEÇKİN TAŞ

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs seçimlerinde yurtdışında ne kadar oy kullanıldı?

Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Mersin'de partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu:

MHP MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. LEVENT UYSAL

2. SERDAR SOYDAN

3. MUSTAFA AKIN

4. OLCAY KILAVUZ

5. MEHMET ŞAHİN

6. KÜRŞAT TÜRKER ERCAN

7. MUSTAFA YAŞAR

8. KIVANÇ DERYA

9. ZEYNEL KORKMAZ

10. FERDA ER

11. FATİH ÖNGE

12. ALİ ARI

13. ALİ KAYA

CHP MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ALİ MAHİR BAŞARIR

2. GÜLCAN KIŞ

3. MEHMET EMİN EKMEN

4. TALAT DİNÇER

5. HASAN UFUK ÇAKIR

6. EMRE YILMAZ

7. NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN

8. LEYLA SERİN KIRIK

9. AHMET YORGUN

10. MEHMET GÜLTEKİN UĞUR

11. ŞERİFE ARICI YILDIZ

12. GÜVEN KOCABIYIK

13. NESLİHAN ÇELEBİ

İYİ PARTİ MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. BURHANETTİN KOCAMAZ

2. AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU

3. ALİ ER ORTA ÇİFTÇİ

4. ESRA KAHRAMAN

5. ÖZER ÖZEL

6. MEHMET TURGUT

7. YÜKSEL ÇELİK

8. ESİN ERKOÇ

9. ALİ RIZA ÖZDENİZ

10. MEHMET TÜRE

11. MEHMET YUNUS SEVEN

12. HİLAL USTA

13. HÜSEYİN AKSAN

2018 Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 37,9’unu alırken, Muharrem İnce Mersin Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 37,4’ünü aldı. Merak Akşener yüzde 12,1, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 11,9’unuü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 Mersin milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Mersin oy oranı % 41,4 olurken, AK Parti 4, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 41’ini alarak CHP 3, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı. 2 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Mersin'de hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 28,6
  2. CHP % 26,8
  3. HDP % 16,9
  4. İYİ Parti % 13,6
  5. MHP % 12,8

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

2018 Milletvekili genel seçim sonuçları

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları


Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

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Diyarbakır seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

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Yozgat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları
Yozgat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları

2023 Yozgat seçim sonuçları sorgulanıyor. YSK yayın yasağını kaldırdı. Yozgat seçim sonuçları 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Genel Seçim sonuçları kapsamında açıklanıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçen yarışta, Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı belli oluyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, 2023 seçimlerinde Yozgat’ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Yozgat milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Yozgat seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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