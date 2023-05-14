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Mersin seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 Mersin seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Mersin 13 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki, Mersin 2023 seçim sonuçları son durum ne? Mersin'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Mersin milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Mersin seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

19:27 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mersin Seçim sonuçları

Mersin Seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 2023 Mersin seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki Mersin seçimlerini kim kazandı? Mersin Cumhurbaşkanlığı, milletvekili, belediye seçim sonuçları nedir? Mersin’de hangi parti, kimin adayı kazandı? İşte Mersin seçim sonuçları haberi.

2023 Mersin Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Mersin seçim Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları belli oldu.

AK PARTİ MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1.NUREDDİN NEBATİ

2. ALİ KIRATLI

3. HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ

4. FARUK DİNÇ

5. MEHMET AKDOĞAN

6. ALİ İHSAN GÖK

7. SERKAN TANRIKULU

8. HAKKI MENİZ

9. FATİH DÖLEK

10. MUSTAFA ERİM

11. FİRDEVS AKTÜRK

12. HALİT PEKDURAN

13. SEÇKİN TAŞ

MHP MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. LEVENT UYSAL

2. SERDAR SOYDAN

3. MUSTAFA AKIN

4. OLCAY KILAVUZ

5. MEHMET ŞAHİN

6. KÜRŞAT TÜRKER ERCAN

7. MUSTAFA YAŞAR

8. KIVANÇ DERYA

9. ZEYNEL KORKMAZ

10. FERDA ER

11. FATİH ÖNGE

12. ALİ ARI

13. ALİ KAYA

CHP MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ALİ MAHİR BAŞARIR

2. GÜLCAN KIŞ

3. MEHMET EMİN EKMEN

4. TALAT DİNÇER

5. HASAN UFUK ÇAKIR

6. EMRE YILMAZ

7. NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN

8. LEYLA SERİN KIRIK

9. AHMET YORGUN

10. MEHMET GÜLTEKİN UĞUR

11. ŞERİFE ARICI YILDIZ

12. GÜVEN KOCABIYIK

13. NESLİHAN ÇELEBİ

İYİ PARTİ MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. BURHANETTİN KOCAMAZ

2. AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU

3. ALİ ER ORTA ÇİFTÇİ

4. ESRA KAHRAMAN

5. ÖZER ÖZEL

6. MEHMET TURGUT

7. YÜKSEL ÇELİK

8. ESİN ERKOÇ

9. ALİ RIZA ÖZDENİZ

10. MEHMET TÜRE

11. MEHMET YUNUS SEVEN

12. HİLAL USTA

13. HÜSEYİN AKSAN

2018 Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 37,9’unu alırken, Muharrem İnce Mersin Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 37,4’ünü aldı. Merak Akşener yüzde 12,1, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 11,9’unuü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 Mersin milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Mersin oy oranı % 41,4 olurken, AK Parti 4, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 41’ini alarak CHP 3, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı. 2 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Mersin'de hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 28,6
  2. CHP % 26,8
  3. HDP % 16,9
  4. İYİ Parti % 13,6
  5. MHP % 12,8

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

2018 Milletvekili genel seçim sonuçları

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları


Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
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