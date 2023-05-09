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Mersin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları

Mersin 2023 seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Seçimde oy kullanacak seçmen sayısı yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 kişi oy kullanacak. Mersin 13 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Mersin'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Mersin milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Mersin seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

19:56 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Mersin Seçim sonuçları

Mersin Seçim sonuçları

Mersin
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanacak. Mersin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. 2023 Mersin cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Mersin milletvekili seçim sonuçları için heyecan oy verme işleminin başlamasıyla birlikte daha da arttı.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 13 milletvekili çıkarabilen Mersin ilinin 4 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 2 milletvekili Halkların Demokratik Partisi'ne, 2 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 2 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %88,26 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Mersin seçimlerini kim kazandı? Mersin Cumhurbaşkanlığı, milletvekili, belediye seçim sonuçları nedir? Mersin’de hangi parti, kimin adayı kazandı? İşte Mersin seçim sonuçları haberi.

Mersin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Mersin seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Mersin Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Mersin cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1.NUREDDİN NEBATİ

2. ALİ KIRATLI

3. HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ

4. FARUK DİNÇ

5. MEHMET AKDOĞAN

6. ALİ İHSAN GÖK

7. SERKAN TANRIKULU

8. HAKKI MENİZ

9. FATİH DÖLEK

10. MUSTAFA ERİM

11. FİRDEVS AKTÜRK

12. HALİT PEKDURAN

13. SEÇKİN TAŞ

MHP MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. LEVENT UYSAL

2. SERDAR SOYDAN

3. MUSTAFA AKIN

4. OLCAY KILAVUZ

5. MEHMET ŞAHİN

6. KÜRŞAT TÜRKER ERCAN

7. MUSTAFA YAŞAR

8. KIVANÇ DERYA

9. ZEYNEL KORKMAZ

10. FERDA ER

11. FATİH ÖNGE

12. ALİ ARI

13. ALİ KAYA

CHP MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ALİ MAHİR BAŞARIR

2. GÜLCAN KIŞ

3. MEHMET EMİN EKMEN

4. TALAT DİNÇER

5. HASAN UFUK ÇAKIR

6. EMRE YILMAZ

7. NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN

8. LEYLA SERİN KIRIK

9. AHMET YORGUN

10. MEHMET GÜLTEKİN UĞUR

11. ŞERİFE ARICI YILDIZ

12. GÜVEN KOCABIYIK

13. NESLİHAN ÇELEBİ

İYİ PARTİ MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. BURHANETTİN KOCAMAZ

2. AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU

3. ALİ ER ORTA ÇİFTÇİ

4. ESRA KAHRAMAN

5. ÖZER ÖZEL

6. MEHMET TURGUT

7. YÜKSEL ÇELİK

8. ESİN ERKOÇ

9. ALİ RIZA ÖZDENİZ

10. MEHMET TÜRE

11. MEHMET YUNUS SEVEN

12. HİLAL USTA

13. HÜSEYİN AKSAN

2018 Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 37,9’unu alırken, Muharrem İnce Mersin Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 37,4’ünü aldı. Merak Akşener yüzde 12,1, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 11,9’unuü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 Mersin milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Mersin oy oranı % 41,4 olurken, AK Parti 4, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 41’ini alarak CHP 3, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı. 2 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Mersin'de hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 28,6
  2. CHP % 26,8
  3. HDP % 16,9
  4. İYİ Parti % 13,6
  5. MHP % 12,8

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

2018 Milletvekili genel seçim sonuçları

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları


Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Diyarbakır milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Diyarbakır ittifak seçim sonuçları Kayapınar, Bağlara, Yenişehir, Ergani, Bismil, Sur, Silvan, Çınar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Diyarbakır milletvekili dağılımı.

Yozgat seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Yozgat seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için Yozgat'ta 299.880 seçmen 1.298 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Yozgat 4 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Yozgat'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Yozgat milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Yozgat seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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