Mersin seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023 dahilinde açıklanacak. Mersin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. 2023 Mersin cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Mersin milletvekili seçim sonuçları için heyecan oy verme işleminin başlamasıyla birlikte daha da arttı.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 13 milletvekili çıkarabilen Mersin ilinin 4 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 2 milletvekili Halkların Demokratik Partisi'ne, 2 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 2 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %88,26 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Mersin seçimlerini kim kazandı? Mersin Cumhurbaşkanlığı, milletvekili, belediye seçim sonuçları nedir? Mersin’de hangi parti, kimin adayı kazandı? İşte Mersin seçim sonuçları haberi.

Mersin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Mersin seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Mersin Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Mersin cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1.NUREDDİN NEBATİ

2. ALİ KIRATLI

3. HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ

4. FARUK DİNÇ

5. MEHMET AKDOĞAN

6. ALİ İHSAN GÖK

7. SERKAN TANRIKULU

8. HAKKI MENİZ

9. FATİH DÖLEK

10. MUSTAFA ERİM

11. FİRDEVS AKTÜRK

12. HALİT PEKDURAN

13. SEÇKİN TAŞ

MHP MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. LEVENT UYSAL

2. SERDAR SOYDAN

3. MUSTAFA AKIN

4. OLCAY KILAVUZ

5. MEHMET ŞAHİN

6. KÜRŞAT TÜRKER ERCAN

7. MUSTAFA YAŞAR

8. KIVANÇ DERYA

9. ZEYNEL KORKMAZ

10. FERDA ER

11. FATİH ÖNGE

12. ALİ ARI

13. ALİ KAYA

CHP MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ALİ MAHİR BAŞARIR

2. GÜLCAN KIŞ

3. MEHMET EMİN EKMEN

4. TALAT DİNÇER

5. HASAN UFUK ÇAKIR

6. EMRE YILMAZ

7. NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN

8. LEYLA SERİN KIRIK

9. AHMET YORGUN

10. MEHMET GÜLTEKİN UĞUR

11. ŞERİFE ARICI YILDIZ

12. GÜVEN KOCABIYIK

13. NESLİHAN ÇELEBİ

İYİ PARTİ MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. BURHANETTİN KOCAMAZ

2. AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU

3. ALİ ER ORTA ÇİFTÇİ

4. ESRA KAHRAMAN

5. ÖZER ÖZEL

6. MEHMET TURGUT

7. YÜKSEL ÇELİK

8. ESİN ERKOÇ

9. ALİ RIZA ÖZDENİZ

10. MEHMET TÜRE

11. MEHMET YUNUS SEVEN

12. HİLAL USTA

13. HÜSEYİN AKSAN

2018 Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 37,9’unu alırken, Muharrem İnce Mersin Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 37,4’ünü aldı. Merak Akşener yüzde 12,1, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 11,9’unuü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 Mersin milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Mersin oy oranı % 41,4 olurken, AK Parti 4, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 41’ini alarak CHP 3, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı. 2 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Mersin'de hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 28,6 CHP % 26,8 HDP % 16,9 İYİ Parti % 13,6 MHP % 12,8

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

2018 Milletvekili genel seçim sonuçları

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları



