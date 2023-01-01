'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu, kavşakta dönüş yapan kamyonete çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kamyonetteki çift ile 2 çocuğu öldü, 4 kişi de yaralandı. Detaylar haberimizde

'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu, kavşakta dönüş yapan kamyonete çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kamyonetteki çift ile 2 çocuğu öldü, 4 kişi de yaralandı. Detaylar haberimizde

Kazada, sürücü Cahit Çağlayan ile yanındaki eşi Zahide (48), çocukları Özlem (15) ve Aysel Çağlayan (14) hayatını kaybetti. Çiftin oğulları Önder Çağlayan (10) ile çöp kamyonunun şoförü İbrahim Doğan, yanındaki Selami Kahraman (31) ve Sezer Hayta (27) yaralandı.