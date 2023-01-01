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Mersin’de çöp kamyonu, kavşakta kamyonete çarptı: 4 ölü, 4 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu, kavşakta dönüş yapan kamyonete çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kamyonetteki çift ile 2 çocuğu öldü, 4 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar.

12:18 . 16/09/2023 Saturday
Yeni Şafak
Mersin Haberleri

Mersin Haberleri

'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu, kavşakta dönüş yapan kamyonete çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kamyonetteki çift ile 2 çocuğu öldü, 4 kişi de yaralandı. Detaylar haberimizde

ÇÖP KAMYONU KAVŞAKTA KAMYONETE ÇARPTI

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mersin- Antalya D-400 kara yolu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Erdemli yönüne giden İbrahim Doğan (56) yönetimindeki 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu, otomobil harici U dönüşü yasak olan kavşaktan dönüş yapan Cahit Çağlayan (56) yönetimindeki 42 AFP 16 plakalı kamyonete çarptı.

MERSİN KAZA VİDEOSU


Kazada, sürücü Cahit Çağlayan ile yanındaki eşi Zahide (48), çocukları Özlem (15) ve Aysel Çağlayan (14) hayatını kaybetti. Çiftin oğulları Önder Çağlayan (10) ile çöp kamyonunun şoförü İbrahim Doğan, yanındaki Selami Kahraman (31) ve Sezer Hayta (27) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Önder Çağlayan’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.



#Mersin
#Erdemli
#Orman İşletme Müdürlüğü
#Mersin haberleri
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