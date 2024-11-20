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Mersin'de tekstil fabrikasında çıkanda 4 işçi yaralandı

Mersin'de tekstil fabrikasında çıkanda 4 işçi yaralandı

09:0820/11/2024, Çarşamba
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Mersin
Mersin

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı Yangında yaralanan 4 işçiye müdahale edildi.

MERSİN'de tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçi ayakta tedavi edildi.

Mersin'de tekstil atolyesinde yangın

Yangın, 21.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesine bağlı Zeki Ayan Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçi ise ambulanslara alınarak, ayakta tedavi edildi.

Yangın neden çıktı?

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



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