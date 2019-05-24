Başkent Şehir Ormanı Piknik - Mesire ve Anıt Alanı kiraya verilecek

Keçiören Belediye Başkanlığı, Keçiören Ovacık Mahallesindeki Başkent Şehir Orman Alanı içerisinde ve koordinatları belli yaklaşık 80.000,00 m² ‘ lik alanlı Piknik ve Mesire alanı ile, 27.000,00 m² lik kullanım alanlı Çanakkale Anıtı Alanı olmak üzere toplam 107.000,00 m² lik kullanım alanlı Piknik - Mesire ve Anıt Alanını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak ihale neticesinde 3 yıllığına kiraya verecek.

İhale 13 Haziran 2019 tarihinde saat 14.40 da Belediye Encümen Salonunda yapılacak.

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