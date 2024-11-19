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Meteoroloji 3 gün sürecek kritik tahmini paylaştı: Çarşamba gününden itibaren başlıyor

Meteoroloji 3 gün sürecek kritik tahmini paylaştı: Çarşamba gününden itibaren başlıyor

13:3819/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Meteoroloji 3 gün sürecek kritik tahmini paylaştı
Meteoroloji 3 gün sürecek kritik tahmini paylaştı

Meteoroloji, bu hafta için hava durumu tahminlerini güncelleyerek önemli uyarılarda bulundu. Çarşamba günü başlayacak ve 3 gün sürecek kuvvetli lodosun etkisiyle sıcaklıklar aniden yükselecek, ardından hızla düşecek. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 20 dereceyi bulurken, sonrasında 10 dereceye kadar gerileyecek. Bugün 10 kent için sarı alarm verildi. Marmara başta olmak üzere birçok bölgede kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde vatandaşların tedbirli olması istendi. İşte yurtta beklenen hava durumu ve kritik detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.

Yağışlar, kıyı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek.


Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji, bu hafta Türkiye'yi etkisi altına alacak çeşitli aşırı hava olayları için uyarıda bulundu. Çarşamba gününden itibaren üç gün boyunca Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak lodos, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine neden olabilir. Ayrıca, Perşembe ve Cumartesi günleri Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde şiddetli yağmur bekleniyor. Bu yağışların su baskınlarına yol açabileceği tahmin ediliyor.

Lodos’un etkisiyle sıcaklıkların hafta ortasında kuzeyde 20 dereceyi aşması bekleniyor. Ancak, hafta sonu sıcaklıklar hızla düşecek ve İç Anadolu, Karadeniz iç kesimleri, Marmara’nın güneydoğusunun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar yağışı görülecek. Yağışların, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


İstanbul’da bugün hafif yağmur beklenirken, Perşembe günü lodos ile birlikte şiddetli yağmur ve sıcaklık artışı yaşanacak. Sıcaklıkların 20 dereceyi geçmesi bekleniyor. Ancak, Cumartesi günü yağmurun yeniden şiddetlenmesiyle sıcaklık 10 dereceye kadar düşebilir.


Uzmanlar, aşırı hava koşullarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

#meteoroloji
#hava durumu
#kar yağışı

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