Meteoroloji 9 ilde sel uyarısı yaptı! Öğleden sonraya dikkat! Sağanak ve dolu yağışı geliyor

METEOROLOJİDEN 9 İLDE SEL VE DOLU YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 ilde kuvvetli yağış uyarısından bulundu.
Hava durumu raporunda öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
YURTTA HAVA DURUMU
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kuzeyinin karla karışık yağmurlu 9
İstanbul: Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu 13 (Yağışların, akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
İzmir: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 (Yağışların, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların, öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu 16
Trabzon: Çok bulutlu 16
Erzurum: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı 3
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 (Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)