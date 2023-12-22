Meteoroloji 9 ilde sel uyarısı yaptı! Öğleden sonraya dikkat! Sağanak ve dolu yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre Düzce , Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde dolu yağışı ve sel bekleniyor. Raporda hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinde olacağı bildirildi. Tüm yurtta hava durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

METEOROLOJİDEN 9 İLDE SEL VE DOLU YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 ilde kuvvetli yağış uyarısından bulundu.

Hava durumu raporunda öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

🗓️22 Aralık 2023 Cuma

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/vpIO7vygde — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 22, 2023

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya 'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kuzeyinin karla karışık yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu 13 (Yağışların, akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

İzmir: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 (Yağışların, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların, öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu 16

Trabzon: Çok bulutlu 16

Erzurum: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 (Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)







