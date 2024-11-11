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Meteoroloji haritayı yayınlayarak duyurdu: Sıkı giyinin, şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın!

Meteoroloji haritayı yayınlayarak duyurdu: Sıkı giyinin, şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın!

12:0711/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Meteoroloji haritayı yayınlayarak duyurdu
Meteoroloji haritayı yayınlayarak duyurdu

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinde 15 il için yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken, diğer illerde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda, yağışlı havanın cuma gününden itibaren yurt genelinde artacağı ve birçok ilde yağmurla birlikte soğuk havanın etkisini göstereceği bildirildi. Bu hafta sonu, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kış koşullarına hazırlıklı olunması öneriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevrelerinin yanı sıra Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güneyi ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise yükseklerde karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Sakarya, Çanakkale'nin doğusu'nun aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah sattlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.


EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu


İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu


KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu


EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyon çevreleinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.


A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu


DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu


İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu


MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu


AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu, Hatay'ın güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 24°C

Parçalı bulutlu


ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


MERSİN °C, 23°C

Parçalı bulutlu


İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi ile Kayseri'nin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.


ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı aralıklı yağmurlu


ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı bulutlu


ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu


KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu


BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.


BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu


DÜZCE °C, 16°C

Parçalı bulutlu


KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı bulutlu


ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.


AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu


SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu


TOKAT °C, 16°C

Parçalı bulutlu


TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan haric) aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.


ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı


KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı


MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı


VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu


GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı bulutlu


SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

#Meteoroloji
#yağmur
#kar yağışı

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