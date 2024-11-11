Meteoroloji haritayı yayınlayarak duyurdu: Sıkı giyinin, şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevrelerinin yanı sıra Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güneyi ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise yükseklerde karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.





RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Sakarya, Çanakkale'nin doğusu'nun aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah sattlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.





EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu





İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu





KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu





EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyon çevreleinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.





A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu





DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu





İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu





MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu





AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu, Hatay'ın güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 24°C

Parçalı bulutlu





ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





MERSİN °C, 23°C

Parçalı bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi ile Kayseri'nin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.





ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı aralıklı yağmurlu





ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu





KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.





BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu





DÜZCE °C, 16°C

Parçalı bulutlu





KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı bulutlu





ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.





AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu





SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu





TOKAT °C, 16°C

Parçalı bulutlu





TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan haric) aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.





ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı





KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı





MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı





VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu





GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı bulutlu





SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





ŞANLIURFA °C, 20°C