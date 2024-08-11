|
Özgün

Ordu, Giresun ve Trabzon için sağanak uyarısı: Meteoroloji saat verdi! Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan yaşanabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlanan uyarıya göre Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda sağanak yağış kendini gösterecek. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

13:28 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Meteoroloji'den Karadeniz Bölgesi için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Karadeniz Bölgesi için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlanan uyarıya göre Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda sağanak yağış kendini gösterecek.

Ordu, Giresun, Trabzon hava durumu nasıl yağış var mı?

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre; Ordu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar doğu ilçelerinde kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Giresun ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların ardından meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Meteoroloji
#hava durumu
#ordu
#giresun
19 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
"Hangi üniversiteye yerleştim?" sorusunun yanıtı için heyecanlı bekleyiş! YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024?