Ordu, Giresun, Trabzon hava durumu nasıl yağış var mı?

Ordu, Giresun, Trabzon hava durumu nasıl yağış var mı?

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre; Ordu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar doğu ilçelerinde kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Giresun ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.