Meteoroloji o iller için uyarıda bulundu! Perşembe gününe dikkat, kuvvetli yağış ve sel uyarısı

İZMİR VE AYDIN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
AYDIN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkake il geneli ve Balıkesir'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 18
Adana: Az bulutlu 20
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4
Diyarbakır: Az bulutlu 10