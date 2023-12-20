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Meteoroloji o iller için uyarıda bulundu! Perşembe gününe dikkat, kuvvetli yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir ve Aydın için sağanak yağış uyarısında bulundu. Gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların İzmir'in batısı ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. İzmir ve Aydın 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:40 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir ve Aydın için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir ve Aydın için sağanak yağış uyarısında bulundu.
bu gece ve yarın için iki ilde sağanak yağış uyarısı yaptı. Gece saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli,
'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiği vurgulandı.
ve
5 günlük hava durumu tahminleri haberimizde.

İZMİR VE AYDIN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İzmir 5 günlük hava durumu için

AYDIN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Aydın 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkake il geneli ve Balıkesir'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 18

Adana: Az bulutlu 20

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu 10



#Aydın
#İzmir
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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