Meteoroloji o iller için uyarıda bulundu! Perşembe gününe dikkat, kuvvetli yağış ve sel uyarısı

bu gece ve yarın için iki ilde sağanak yağış uyarısı yaptı. Gece saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli,

'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiği vurgulandı.

ve