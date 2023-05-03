Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 29 Nisan Cumartesi günü için 20 bölgeye sarı kodlu uyarı yayınlanırken hava sıcaklığının da doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı belirtildi. Tüm illerde 5 günlük hava durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.