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Denizli’ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Mayıs 2023 Perşembe günü bölgede görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların Uşak ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar’ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın 4 Mayıs 2023 Perşembe günü 00.00 ile 04 Mayıs 2023 saat 19.00 arasında etkile olmasının beklendiği ifade edildi. Denizli 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:49 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Denizli 5 günlük hava durumu

Denizli 5 günlük hava durumu

Denizli ve çevresinde yarın etkili olması beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapıldı.

DENİZLİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Denizli 5 günlük hava durumu için

4 MAYISA DİKKAT

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Mayıs 2023 Perşembe günü bölgede görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların Uşak ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar’ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Bu sebeple ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli yağışın 4 Mayıs 2023 Perşembe günü 00.00 ile 04 Mayıs 2023 saat 19.00 arasında etkile olmasının beklendiği ifade edildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21





#Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü
#hava durumu
#Denizli
#Sağanak yağış
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